При відновленні пошкоджених будинків у Бучі на Київщині зловмисники завищили вартість робіт на 1,2 млн грн

Судитимуть підрядника й інженера з технагляду, які завдали майже 1,2 млн грн збитків під час відновлення пошкоджених житлових будинків у Бучі на Київщині.

Про це повідомила Київська міська прокуратура.

Розслідування встановило, що підрядник склав і видав офіційні документи із завищеними показниками вартості виконаних робіт, використаних матеріалів та витрат. А інженер не забезпечив належним чином технічний нагляд на об’єкті будівництва відповідно до вимог затвердженої проєктної документації та погодив акт приймання виконаних робіт.

На цій підставі товариству зайво перерахували майже 1,2 млн грн бюджетних коштів.

За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальні акти щодо підрядника за фактами заволодіння чужим майном та службового підроблення (ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України), а також інженера за обвинуваченням у службовій недбалості (ч. 2 ст. 367 КК України).