Шмигаль: Підготовка до опалювального сезону — пріоритетне завдання для всіх відомств

Уряд працює над ввезенням і втановленням альтернативних джерел живлення у громади і міста України.

Підготовка до опалювального сезону — пріоритетне завдання, яке стоїть перед усіма відомствами вже зараз.

Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час перевірки реконструкції об’єкта теплової генерації в Донецькій області.

"Розбудова децентралізованої енергосистеми допоможе забезпечити людей теплом і світлом. За підтримки USAID було передано дві когенераційні установки для котелень, які забезпечать незалежність їхньої роботи. Наразі триває процес встановлення. Загалом планується встановити чотири енергоефективні котли потужністю по 10 МВт кожен", — зазначив глава уряду.

Премєр-міністр закликав усі громади та міста встановлювати альтернативні джерела живлення, щоб забезпечити безперебійну роботу критичної інфраструктури.

"Уряд працює над тим, щоб максимально спростити ввезення та встановлення такого обладнання", — наголосив прем'єр-міністр.