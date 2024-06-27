Перед цим міністри повині здійснити робочі поїздки у регіони.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль анонсував регіональні та виїзні засідання уряду. Проте перед цим міністри повинні здійснити поїздки по областях.

"На виконання завдання Президента доручив міністрам невідкладно здійснити низку робочих поїздок у регіони", – повідомив Шмигаль у телеграмі.

За його словами, особливу увагу приділять прифронтовим областям.

За підсумками таких поїздок будуть заслухані звіти членів Уряду щодо ситуації у ключових сферах.

"Соціальна сфера, енергетика, оборона, підготовка до навчального року, медицина, укриття, інфраструктура, виробництво – усе це у фокусі Уряду", – наголосив прем'єр.

Також додав, що за підсумками цієї роботи будуть проводити регіональні та виїзні засідання уряду, на яких розглядатимуться проблемні питання визначених областей.