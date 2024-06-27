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Шмигаль анонсував регіональні та виїзні засідання уряду

Перед цим міністри повині здійснити робочі поїздки у регіони.

Шмигаль анонсував регіональні та виїзні засідання уряду
Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль
Фото: Кабмін

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль анонсував регіональні та виїзні засідання уряду. Проте перед цим міністри повинні здійснити поїздки по областях.

"На виконання завдання Президента доручив міністрам невідкладно здійснити низку робочих поїздок у регіони", – повідомив Шмигаль у телеграмі. 

За його словами, особливу увагу приділять прифронтовим областям.

За підсумками таких поїздок будуть заслухані звіти членів Уряду щодо ситуації у ключових сферах. 

"Соціальна сфера, енергетика, оборона, підготовка до навчального року, медицина, укриття, інфраструктура, виробництво – усе це у фокусі Уряду", – наголосив прем'єр.

Також додав, що за підсумками цієї роботи будуть проводити регіональні та виїзні засідання уряду, на яких розглядатимуться проблемні питання визначених областей.

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