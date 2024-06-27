Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль анонсував регіональні та виїзні засідання уряду. Проте перед цим міністри повинні здійснити поїздки по областях.
"На виконання завдання Президента доручив міністрам невідкладно здійснити низку робочих поїздок у регіони", – повідомив Шмигаль у телеграмі.
За його словами, особливу увагу приділять прифронтовим областям.
За підсумками таких поїздок будуть заслухані звіти членів Уряду щодо ситуації у ключових сферах.
"Соціальна сфера, енергетика, оборона, підготовка до навчального року, медицина, укриття, інфраструктура, виробництво – усе це у фокусі Уряду", – наголосив прем'єр.
Також додав, що за підсумками цієї роботи будуть проводити регіональні та виїзні засідання уряду, на яких розглядатимуться проблемні питання визначених областей.
- Нещодавно уряд виділив для Харкова та Харківщини додаткові 2,5 млрд грн на відновлення енергосистеми.
- Також виділили додаткових 2,19 млрд гривень на 50 проектів облаштування шкільних укриттів.