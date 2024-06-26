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Шмигаль обговорив із міністром Канади оновлену угоду про вільну торгівлю

Оновлена Угода про вільну торгівлю між Україною та Канадою набирає чинності вже з 1 липня. 

Шмигаль обговорив із міністром Канади оновлену угоду про вільну торгівлю
Фото: Денис Шмигаль

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль обговорив із міністеркою з питань розвитку експорту, міжнародної торгівлі та економічного розвитку Канади Мері Нґ оновлену Угоду про вільну торгівлю між Україною та Канадою, що набирає чинності з 1 липня.

Про це Денис Шмигаль повідомив у соцмережах.

"Угода доповнена новими та оновленими главами, зокрема щодо інвестицій, транскордонної торгівлі послугами, фінансових послуг, цифрової торгівлі тощо. Ця угода також може бути корисною для канадських компаній у відновленні української інфраструктури", — зазначив Шмигаль.

Глава уряду наголосив, що Україна зацікавлена в залученні більшої кількості канадського бізнесу в ключові сектори, які будуть пріоритетними для інвестицій: нафто- й газовидобуток, відновлювана енергетика, малі модульні реактори, зелена металургія, логістика та транспорт, ІТ та цифровізація, сільськогосподарське виробництво тощо.

Україна і Канада підписали заяву про оновлену угоду про вільну торгівлю, яка посилює економічну співпрацю. Оновлена угода набуде чинності 1 липня. У неї включити розділи про інвестиції, послуги та інклюзивну торгівлю.

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