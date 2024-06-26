Оновлена угода набуде чинності 1 липня. У неї включити розділи про інвестиції, послуги та інклюзивну торгівлю.

Підписання Угоди про торговельну і економічну співпрацю між Україною та Канадою

Україна і Канада підписали заяву про оновлену Угоду про вільну торгівлю між Україною та Канадою (CUFRA), яка посилює торговельну та економічну співпрацю.

Про це повідомляє кореспондентка LB.ua.

Оновлена угода 2024 року зберігає умови доступу до ринків товарів з угоди 2017 року. Угода була оновлена, щоб включити розділи про інвестиції, послуги та інклюзивну торгівлю. Оновлена угода набуває чинності 1 липня.

Сьогодні, 26 червня, перша віцепрем’єр-міністерка України – міністерка економіки України Юлія Свириденко та міністр з просування експорту, міжнародної торгівлі та економічного розвитку Канади Мері Нг (Mary Ng) виступили зі спільною заявою.

“Це без перебільшення історична подія, історична угода. Це перша угода, яка чітко показує, що Україна поділяє торговий порядок Канади, США, ЄС, Японії та інших наших партнерів. І це теж угода, в якій ми особливу увагу приділяємо Криму та кримським татарам і посилення ролі корінних народів в економіці та міжнародній торгівлі. І вона є однією з найсучасніших для України”, – наголошує Юлія Свириденко.

“З нами є представники бізнесів цілого спектру – САЕ Canada, оборонна компанія, а також BlackBerry – розробник програмного забезпечення, що спеціалізується на кібербезпеці. CAMECO, яка представляє індустрію з видобутку уранових руд та постачання урану. Також у нас є президент Канадсько-Української Торгової Палати, представник компанії General Dynamics Land Systems-Canada, а також Президент Конгресу Українців Канади", – зазначає Мері Нг.

Фото: Ольга Кутишенко Підписання Угоди про торговельну і економічну співпрацю між Україною та Канадою

Мінекономіки зазначає наступні ключові переваги оновленої угоди:

Угода передбачає лібералізацію ринку послуг за негативним списком. Тобто коли дозволено все щодо чого немає застережень, прописаних в угоді. А захист інвестицій посилиться новими комплексними та сучасними інструментами. Це сприятиме максимальному розвитку торгівлі послугами між українськими та канадськими компаніями. Завдяки угоді працівники українських компаній, які надаватимуть послуги у Канаді, зможуть за спрощеними й розширеними умовами податися на тимчасовий в’їзд до Канади. Угода допоможе Україні побудувати вільну і відкриту цифрову екосистему економіки. Для товарів, які експортуються в Канаду без мит можна буде використовувати компоненти з ЄС, Британії, Ізраїлю. Це розширить залучення України до глобальних ланцюгів постачання. Важливе місце в угоді посідають питання щодо довкілля, праці, прозорості та відповідального ведення бізнесу.

“Нам би хотілось збільшити і наростити темпи товарообігу і щоб ще більше українських виробників мали доступ на канадський ринок. Обсяг торгівлі в 2021 році був історичним – 447 млн канадських доларів, але це навряд чи задовольняє обидві сторони. І, звичайно, у нас було падіння на початку повномасштабного вторгнення. Минулий рік ми спостерігали відновлення до 695 млн канадських доларів переважно завдяки експорту військового обладнання з боку Канади”, – наголошує Юлія Сврииденко.