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Світовий лідер контейнерних перевезень поскаржився на роботу митниці в порту Одеси

Компанія MSC планувала з'єднати Україну із середземноморським хабом, але відмовилася заводити перше судно. 

Світовий лідер контейнерних перевезень поскаржився на роботу митниці в порту Одеси
Судно у порті Одеси
Фото: ВМС ЗСУ

Найбільша світова компанія-перевізник контейнерів морем MSC відмовилася від заходу свого першого за час повномасштабної війни судна до порту Великої Одеси.

Як пише "Економічна правда" з посиланням на Асоціацію міжнародних експедиторів України, причиною стала скарга на роботу вітчизняних працівників митниці. У MSC вважають, що ті проводять безпідставні перевірки вантажів, затягують процеси оформлення контейнерів на невизначений період, через що перевізник змушений витрачати додаткові кошти.

Така практика митниці, на думку фахівців, може призвести до скасування планів MSC запустити регулярний контейнерний сервіс до Одеси. Компанія хотіла налагодити сполучення між Україною та одним з найбільших хабів у Середземному морі - у турецькому Текірдагу. 

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