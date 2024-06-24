Росія вранці атакувала Одесу. Поранені троє, горіли склади торговельної мережі (доповнено)

На боротьбу з вогнем пішло понад три години.

Вранці понеділка російська армія вдарила по цивільній інфраструктурі Одеси. За даними оперативного командування "Південь", ворог атакував двома ракетами – ймовірно, "Іскандер-К". Одна з них цілі не досягла.

Пошкоджено складські приміщення торгівельної мережі, а також житлові будинки та автомобілі, повідомили в Офісі генпрокурора. За уточненими даними, поранені троє людей.

У ДСНС близько 12 години повідомили, що рятувальники ліквідували масштабну пожежу, спричинену обстрілом.

"Горіли складські приміщення на площі 3000 кв.м. До гасіння залучались понад 90 вогнеборців та близько 20 одиниць техніки ДСНС. Вогнеборці працювали під загрозою повторних обстрілів. Також залучався пожежний потяг Укрзалізниці", – йдеться у повідомленні.

Першим про удар повідомив голова ОВА Олег Кіпер у Telegram.

Станом на 9:43 було відомо про двох поранених, писав мер міста Геннадій Труханов. З-під завалів будинку врятували собаку.

О 9:54 повідомили про те, що кількість поранених зросла до трьох.

"Наразі відомо про трьох постраждалих: 19-річного хлопця та двох чоловіків 50 та 58 років. Поранені ушпиталені. Лікарі надають всю необхідну допомогу", – сказав Кіпер.

Тривала ліквідація пожежі.