У Нацполіції формуються нові бригади, які найближчим часом підсилять Сили оборони
У Нацполіції формуються нові бригади, які найближчим часом підсилять Сили оборони
Удари ворога по енергетиці й західні інвестиції в український ВПК
Удари ворога по енергетиці й західні інвестиції в український ВПК
Зеленський: за тиждень до комюніке Саміту миру приєдналися ще шість учасників
Зеленський: за тиждень до комюніке Саміту миру приєдналися ще шість учасників
Патрульна поліція Одещини прокоментувала затримання двох колишніх співробітників
Патрульна поліція Одещини прокоментувала затримання двох колишніх співробітників
Буданов про ситуацію на сході України: Ситуація досить складна, так буде щонайменше місяць
Буданов про ситуацію на сході України: Ситуація досить складна, так буде щонайменше місяць
У ВМС пояснили чому окупанти не застосовують весь арсенал "Калібрів" під час обстрілів
У ВМС пояснили чому окупанти не застосовують весь арсенал "Калібрів" під час обстрілів
Військово-морські Сили разом із СБУ знищили склад "Шахедів" у Краснодарському краї
Військово-морські Сили разом із СБУ знищили склад "Шахедів" у Краснодарському краї
Трамп каже, що визначився з кандидатурою на віцепрезидента
Трамп каже, що визначився з кандидатурою на віцепрезидента
Євро-2024: Бельгія перемогла Румунію та піднялася на другу сходинку групи
Євро-2024: Бельгія перемогла Румунію та піднялася на другу сходинку групи
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни частіше почали використовувати хімічні речовини на фронті, - Генштаб ЗСУ

Переважно, це Хлоробензальмалононітрил (CS).

Росіяни частіше почали використовувати хімічні речовини на фронті, - Генштаб ЗСУ
Хімічна зброя росіян (архівне фото)
Фото: Командування Сил підтримки ЗСУ

За період широкомасштабної війни росіяни поряд із застосуванням звичайних засобів вогневого ураження, застосовують спеціальні боєприпаси, споряджені небезпечними хімічними речовинами, переважно - CS (2-Хлоробензальмалононітрил).

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Речовина CS – іритант сльозогінної дії, нерідко застосовується поліцією проти порушників на демонстраціях. Формально речовина CS не є хімічною зброєю та згідно Конвенції про заборону розробки, виробництва, накопичення, застосування хімічної зброї та її знищення від 13 січня 1993 відноситься до "хімічних засобів боротьби із заворушеннями". У Конвенції речовина визначається як "хімічний засіб боротьби з заворушеннями". Вона здатна викликати в організмі людини подразнення органів чуття або фізичні розлади, які зникають після закінчення дїї.

"Отже твердження про належніть засобів боротьби із заворушеннями, в тому числі речовини CS до хімічної зброї є невірним. Однак використання цього газу під час воєнних дій неприпустимо відповідно до пункту 5 статті ІІ Конвенції", - наголосили в Генштабі.

Протягом травня 2024 року групами радіаційної, хімічної, біологічної розвідки військ РХБ захисту Командування Сил підтримки ЗСУ зафіксовано та задокументовано 715 випадків застосування росіянами боєприпасів з вмістом небезпечних хімічних сполук, що на 271 випадок більше ніж в квітні. Основним засобом доставки є скиди гранат К-51 та РГ-ВО з БПЛА.

Всього за період з 15 лютого 2023 року по 24 травня зафіксовано 2698 застосувань небезпечних хімічних речовин росіянами. Зафіксовано 1385 випадків звернень військовослужбовців до медичних закладів з симптомами хімічного ураження різного ступеню тяжкості, з яких лише у травні – 215.

"Застосування хімічної зброї або хімічних засобів боротьби з заворушеннями як засобу ведення війни є порушенням Конвенції про заборону розробки, виробництва, накопичення і застосування хімічної зброї та про її знищення", - наголосили в Генштабі.

  • Раніше в Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) заявили, що інформація про можливе застосування отруйних речовин в Україні є недостатньо обґрунтованою, водночас "ситуація залишається тривожною.
  • У квітні Сили оброни повідомили про збільшення кількості випадків хімічних атак із боку РФ. Лише за місяць росіяни 444 рази застосували проти Сил оборони боєприпаси із хімічними речовинами
  • Держдепартамент США підтвердив факт використання росіянами хімічної зброї
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies