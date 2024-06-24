​На Херсонщині внаслідок обстрілів росіян загинула людина, ще вісім поранено

Пошкоджено дві багатоповерхівки та вісім приватних будинків.

У Херсонській області внаслідок російських обстрілів одна людина загинула, ще вісім дістали поранення.

Про це повідомив голова обладміністрації Олександр Прокудін.

Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Степанівка, Велетенське, Токарівка, Придніпровське, Дніпровське, Берегове, Станіслав, Кізомис, Понятівка, Іванівка, Микільське, Берислав, Червоний Маяк, Ольгівка, Бургунка, Республіканець, Михайлівка, Шляхове, Урожайне, Львове, Тягинка та місто Херсон.

Росіяни поцілили у житлові квартали населених пунктів області. Зокрема, пошкоджено дві багатоповерхівки та вісім приватних будинків.

Зафіксоване влучання в навчальний заклад, дитячий садок, медичний заклад, магазин, газогони та припортову територію. Також пошкоджені господарська споруда, складське приміщення, сільгосптехніка та приватні атомобілі.