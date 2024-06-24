За минулу добу росіян 518 разів обстріляли Запорізьку область, одна людина поранена

Упродовж доби російські окупанти 518 разів атакували Запорізьку область. Під ворожим вогнем перебували дев'ять населених пунктів.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров.

Ворог завдав авіаційні удари по Верхній Терсі та Кам’янському.

193 БпЛА різної модифікації скерували на Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Новоандріївку.

29 обстрілів РСЗВ накрили Малу Токмачку, Роботине, Левадне, Новоандріївку.

294 артобстріли завдано по території Оріхова, Гуляйполя, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Левадного та Малинівки.

Надійшло п'ять повідомлень про руйнування житла.

Крім того, як повідомлялося, одну жінку було поранено під час ворожого авіаційного удару по Пологівському району.