Росія знову вдарила по Селидовому, серед поранених - діти

23 червня окупаційні війська РФ знову атакували Селидове на Донеччині.

Як повідомила Донецька обласна прокуратура, поранені п'ятеро жителів, серед них - двоє дітей.

Атаку зафіксували о 17.05. за інформацією прокуратури, ворог скинув на цивільних дві авіабомби, ймовірно, УМПБ Д-30СН.

"В епіцентрі ураження опинились жителі приватного сектору. Від ворожої атаки отримала поранення ціла родина: 53 та 54-річні батько і матір та їх син 10 років, який наразі перебуває у важкому стані. Крім того, дістали тілесних ушкоджень 31-річний чоловік та хлопчик 13 років. Потерпілих доставлено до лікарні", - додали у прокуратурі.

Крім того, пошкоджені пошкоджено щонайменше 30 житлових будинків й автомобілі.