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На Херсонщині ще одна людина поранена через російські обстріли

Вороги атакували селище Берегове Білозерської громади із артилерії.

На Херсонщині ще одна людина поранена через російські обстріли
Херсонщина
Фото: Wikimapia

Російські окупанти поранили ще одного жителя Херсонщини під час обстрілів регіону 23 червня.

Про це повідомила Херсонська обласна військова адміністрація.

Росіяни атакували селище Берегове Білозерської громади із артилерії.

"У 86-річного потерпілого - вибухова травма та уламкове поранення ноги. Чоловіка шпиталізували для надання меддопомоги", - додали в ОВА.

  • Нині у Бериславському районі внаслідок російської атаки поранений тракторист, який потрапив під обстріл ворожого дрона під час польових робіт.
  • Крім того, унаслідок дронової атаки постраждали чоловіки в Станіславі.
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