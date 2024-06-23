На Херсонщині ще одна людина поранена через російські обстріли

Російські окупанти поранили ще одного жителя Херсонщини під час обстрілів регіону 23 червня.
Про це повідомила Херсонська обласна військова адміністрація.
Росіяни атакували селище Берегове Білозерської громади із артилерії.
"У 86-річного потерпілого - вибухова травма та уламкове поранення ноги. Чоловіка шпиталізували для надання меддопомоги", - додали в ОВА.
- Нині у Бериславському районі внаслідок російської атаки поранений тракторист, який потрапив під обстріл ворожого дрона під час польових робіт.
- Крім того, унаслідок дронової атаки постраждали чоловіки в Станіславі.