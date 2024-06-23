Генштаб ЗСУ: від початку доби на фронті зафіксували 116 атак росіян

46 припало на Покровський напрямок, більшу частину ворог провів з району Очеретиного.

Станом на 22.00 23 червня на фронті зафіксували 116 атак окупантів.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Українські війська продовжують протидіяти спробам противника просунутися в глибину території України. Сьогодні ворог концентрував свої зусилля на Покровському та Курахівському напрямках.

Противник завдав два ракетні удари чотирма ракетами, 47 авіаударів (застосував 70 КАБів) та 444 удари дронами-камікадзе, здійснив 3227 обстрілів позицій наших військ.

На Харківському напрямку успішно відбили 5 атак противника в районі Вовчанська. Станом на зараз загарбники втратили 99 військовослужбовців вбитими та пораненими і 14 одиниць військової техніки, зокрема, знищено бойову броньовану машину, шість автомобілів та пошкоджені три артсистеми.

На Куп’янському Сили оборони відбили 9 атак окупантів. Окрім того, тривають два бойових зіткнення в районах Піщаного та Стельмахівки.

На Лиманському зафіксували дев’ять спроб противника просунутись у напрямках Копанок, Макіївки та у Серебрянському лісі. Чотири атаки відбили, штурмові дії тривають. Ситуація під контролем українських воїнів.

На Сіверському окупанти зазнали невдачі при спробах штурму наших позицій поблизу Роздолівки та Виїмки.

На Торецькому зупинили сім атак російських терористів.

Як і в попередню добу, ворог сьогодні зосереджує значні зусилля на Покровському напрямку. Російські загарбники цієї доби здійснили 46 спроб витіснити наших захисників із займаних позицій. Більшу частину атак ворог провів з району Очеретиного. Ситуація напружена. Тривають бої за населений пункт Новоолександрівка.

На Времівському відбулися чотири боєзіткнення. Ворожі штурми захлинулися в районах Урожайного та Старомайорського.