У Нацполіції формуються нові бригади, які найближчим часом підсилять Сили оборони
У Нацполіції формуються нові бригади, які найближчим часом підсилять Сили оборони
США заявили про знищення трьох кораблів єменських хуситів у Червоному морі
США заявили про знищення трьох кораблів єменських хуситів у Червоному морі
Трамп каже, що визначився з кандидатурою на віцепрезидента
Трамп каже, що визначився з кандидатурою на віцепрезидента
Жінку, яка розтрощила могили військових у Києві, відправили до психлікарні
Жінку, яка розтрощила могили військових у Києві, відправили до психлікарні
Українські партизани здійснили диверсію в російському Ростові-на-Дону
Українські партизани здійснили диверсію в російському Ростові-на-Дону
У ВМС пояснили чому окупанти не застосовують весь арсенал "Калібрів" під час обстрілів
У ВМС пояснили чому окупанти не застосовують весь арсенал "Калібрів" під час обстрілів
Військово-морські Сили разом із СБУ знищили склад "Шахедів" у Краснодарському краї
Військово-морські Сили разом із СБУ знищили склад "Шахедів" у Краснодарському краї
Євро-2024: Бельгія перемогла Румунію та піднялася на другу сходинку групи
Євро-2024: Бельгія перемогла Румунію та піднялася на другу сходинку групи
Зеленський: за тиждень до комюніке Саміту миру приєдналися ще шість учасників
Зеленський: за тиждень до комюніке Саміту миру приєдналися ще шість учасників
ГоловнаСуспільствоВійна

Буданов висміяв ідею застосування Росією тактичної ядерної зброї через ризик втратити Крим

"По-перше, я знаю, що там насправді відбувається. По-друге, я знаю реальні характеристики російської ядерної зброї", - сказав керівник ГУР.

Буданов висміяв ідею застосування Росією тактичної ядерної зброї через ризик втратити Крим
Кирило Буданов
Фото: Макс Требухов

Керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов висміяв ідею застосування Росією тактичної ядерної зброї через ризик втратити Крим.

В інтерв'ю виданню The Philadelphia Inquirer Буданов сказав, що "по-перше, я знаю, що там насправді відбувається. По-друге, я знаю реальні характеристики російської ядерної зброї".

Очільник ГУР зауважив, що для застосування такого типу зброї немає підстав.

"Яку користь вона може принести? У нас немає великих концентрацій військ, для яких така ядерна зброя була б доречною. А пробити дірки в наших лініях оборони можна звичайними засобами ведення війни", - сказав глава розвідки.

Буданов зауважив, що застосування ядерної зброї призведе до великих політичних ризиків для російського диктатора Володимира Путіна.

  • Путін ще в лютому 2022 року вперше натякнув на можливість завдати обмеженого ядерного удару по Україні. Згодом, після анексії чотирьох українських областей, він пообіцяв "використовувати всі засоби, які є в нашому розпорядженні" для захисту цих завоювань.
  • Восени 2022 року США, Великобританія і Франція попередили Росію про наслідки застосування ядерної зброї у війні проти України. Це на тривалий час усунуло ядерну загрозу з російської риторики.
  • Також свою роль зіграв президент Китаю Сі Цзіньпін. Він особисто застеріг Путіна від використання ядерної зброї, зокрема під час візиту до Москви в березні 2023 року.
  • Тим часом вісім держав зобов’язались надати обладнання Україні для захисту від хімічних та ядерних атак РФ.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies