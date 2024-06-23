"По-перше, я знаю, що там насправді відбувається. По-друге, я знаю реальні характеристики російської ядерної зброї", - сказав керівник ГУР.

Керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов висміяв ідею застосування Росією тактичної ядерної зброї через ризик втратити Крим.

В інтерв'ю виданню The Philadelphia Inquirer Буданов сказав, що "по-перше, я знаю, що там насправді відбувається. По-друге, я знаю реальні характеристики російської ядерної зброї".

Очільник ГУР зауважив, що для застосування такого типу зброї немає підстав.

"Яку користь вона може принести? У нас немає великих концентрацій військ, для яких така ядерна зброя була б доречною. А пробити дірки в наших лініях оборони можна звичайними засобами ведення війни", - сказав глава розвідки.

Буданов зауважив, що застосування ядерної зброї призведе до великих політичних ризиків для російського диктатора Володимира Путіна.