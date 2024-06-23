Керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов висміяв ідею застосування Росією тактичної ядерної зброї через ризик втратити Крим.
В інтерв'ю виданню The Philadelphia Inquirer Буданов сказав, що "по-перше, я знаю, що там насправді відбувається. По-друге, я знаю реальні характеристики російської ядерної зброї".
Очільник ГУР зауважив, що для застосування такого типу зброї немає підстав.
"Яку користь вона може принести? У нас немає великих концентрацій військ, для яких така ядерна зброя була б доречною. А пробити дірки в наших лініях оборони можна звичайними засобами ведення війни", - сказав глава розвідки.
Буданов зауважив, що застосування ядерної зброї призведе до великих політичних ризиків для російського диктатора Володимира Путіна.
- Путін ще в лютому 2022 року вперше натякнув на можливість завдати обмеженого ядерного удару по Україні. Згодом, після анексії чотирьох українських областей, він пообіцяв "використовувати всі засоби, які є в нашому розпорядженні" для захисту цих завоювань.
- Восени 2022 року США, Великобританія і Франція попередили Росію про наслідки застосування ядерної зброї у війні проти України. Це на тривалий час усунуло ядерну загрозу з російської риторики.
- Також свою роль зіграв президент Китаю Сі Цзіньпін. Він особисто застеріг Путіна від використання ядерної зброї, зокрема під час візиту до Москви в березні 2023 року.
- Тим часом вісім держав зобов’язались надати обладнання Україні для захисту від хімічних та ядерних атак РФ.