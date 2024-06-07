Вісім держав зобов’язались надати обладнання Україні для захисту від хімічних та ядерних атак РФ

Держави-учасниці Ініціативи з обміну інформацією у сфері радіаційної, хімічної, біологічної та ядерної (РХБЯ) безпеки та захищеності щодо України зобов’язалися забезпечити навчання та постачання обладнання для захисту особового складу українських Сил безпеки та оборони, повідомляє Міністерство закордонних справ України із посиланням на відовідну спільну заяву.

У відповідь на потворне та незаконне застосування Росією хімічних боєприпасів на полі бою Ініціатива розширила сферу діяльності у травні 2024 року, щоб забезпечити невідкладні потреби України з усього спектра РХБЯ безпеки та захищеності.

Держави-учасниці Ініціативи продовжують засуджувати грубі порушення Російською Федерацією норм міжнародного права та принципів, закріплених у Статуті Організації Об’єднаних Націй.

Під час повномасштабної війни Росії проти України, заяви та дії Росії створили серйозну загрозу безпеці ядерних та інших радіоактивних матеріалів і об’єктів в Україні, що може призвести до катастрофічних наслідків для українського населення та навколишнього середовища.

“Ми занепокоєні безвідповідальною та загрозливою ядерною риторикою Росії. Більш того, захоплення Росією Запорізької атомної електростанції і триваючий контроль цього об’єкта з боку Росії ставить під загрозу безпеку мільйонів людей у прилеглій території. Ми, як і раніше, прагнемо продовжувати допомагати Україні у зміцненні її радіаційної та ядерної безпеки”, - йдеться у заяві.

Крім цього, як зазначається, неодноразове застосування Росією хімічних засобів боротьби з масовими заворушеннями як методу ведення війни, а також використання Росією інших хімічних боєприпасів проти Збройних Сил України є грубим порушенням Конвенції про заборону хімічної зброї.

“Ми глибоко стурбовані доповідями про те, що інтенсивність хімічних атак Росії проти Сил безпеки та оборони України зростає, як і різноманітність хімічних боєприпасів, що російські війська використовують на полі бою. Держави-учасниці Ініціативи рішуче засуджують застосування Росією хімічних речовин в Україні та зобов’язуються забезпечити навчання та постачання обладнання, необхідного для захисту особового складу Сил безпеки та оборони України, а також притягнути Росію до відповідальності”, - йдеться у заяві.

Учасники ініціативи висловили рішучість продовжувати та розвивати плідну співпрацю і допомагати Україні протидіяти застосуванню та загрозам застосування Росією радіаційної, хімічної, біологічної та ядерної зброї у цій війні.