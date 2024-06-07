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ГУР: РФ готує чергову ІПСО із дискредитації військового керівництва України

На реалізацію нової масштабної кампанії проти України росіяни виділили 15 мільйонів доларів.

ГУР: РФ готує чергову ІПСО із дискредитації військового керівництва України
Фото ілюстративне

Росія готує чергову  інформаційно-психологічну операцію (ІПСО), яка спрямована на дискредитацію військового керівництва нашої держави, зокрема проти української воєнної розвідки. 

Як інформує ГУР МО України, на реалізацію нової масштабної кампанії проти України росіяни виділили 15 мільйонів доларів. 

"Агентура російських чекістів уже отримала вказівки організувати оплачуване виготовлення та поширення у медіапросторі України і західних держав відповідних  матеріалів", – додали у розвідці. 

Зокрема, йдеться про низку статей та «фільмів», у яких, зокрема, планують розкрити дані співробітників ГУР МО України, задіяних у координації бойової роботи спеціальних підрозділів Сил безпеки і оборони України. 

У ГУР наголошують, що метою чергової інформаційної атаки Росії є: 

  • дискредитація українських бойових спецпідрозділів, їхніх офіцерів та співробітників; 
  • блокування роботи відомств, які розробляють і виконують бойові та спеціальні завдання проти москви; 
  • створення в Україні ще одного фактору суспільної напруги.

Нещодавно стало відомо, що Росія готує чергове ІПСО про "інсценування смерті" мирних жителів Херсона.

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