​Росія тримає у Азовському морі 10 кораблів, з них 3 – носії "Калібрів"

У Середземному та Чорному морях знаходиться по одному ворожому судну.

Росія тримає у Азовському морі 10 кораблів. З них 3 є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 24 ракет.

Про таке йдеться у повідомленні ВМС.

Станом на 06:30 07 червня в Чорному морі присутній 1 ворожий корабель. В Середземному морі 1 ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 8 ракет.

За добу, в інтересах РФ, прохід Керченською протокою здійснили:

до Чорного моря – 6 суден, з них 1 продовжило рух у напрямку протоки Босфор;

до Азовського моря – 8 суден, з них 2 рухалось з протоки Босфор.

"рф продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS)", – нагадали у ВМС.

Фото: ВМС Кількість ворожих кораблів

В ніч на 6 червня спецпідрозділ ГУР МО знищив російське судно в Чорноморській акваторії. Біля берегів тимчасово окупованого Криму знищено рейдовий буксир проєкту 498 "Сатурн" або "Протей".