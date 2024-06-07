"Ми вже давно збиралися мобілізуватися. Починаючи з зими – готувалися": Жадан розповів про рішення піти на службу в Нацгвардію
"Ми вже давно збиралися мобілізуватися. Починаючи з зими – готувалися": Жадан розповів про рішення піти на службу в Нацгвардію
Верховна Рада викликала міністра внутрішніх справ щодо бронювання працівників ДСНС. У МВС кажуть – відсоток ще не визначили
Верховна Рада викликала міністра внутрішніх справ щодо бронювання працівників ДСНС. У МВС кажуть – відсоток ще не визначили
На фасаді психіатричної лікарні Павлова у Києві з‘явилася фотоінсталяція її працівників – їх потім покажуть і у Парижі
На фасаді психіатричної лікарні Павлова у Києві з‘явилася фотоінсталяція її працівників – їх потім покажуть і у Парижі
Медреформа 2.0: Рада проголосувала в першому читанні за законопроєкт, який вплине на всю медицину. Розбір плюсів і мінусів
Медреформа 2.0: Рада проголосувала в першому читанні за законопроєкт, який вплине на всю медицину. Розбір плюсів і мінусів
Військова поліція на паузі
Військова поліція на паузі
Зеленський: Заморожений конфлікт – це повільна війна
Зеленський: Заморожений конфлікт – це повільна війна
Російський диктатор Путін погрожує постачати далекобійну зброю для ударів по об’єктах країн, які передають зброю Україні
Російський диктатор Путін погрожує постачати далекобійну зброю для ударів по об’єктах країн, які передають зброю Україні
Довга шухляда Коломойського. У юристів Нікопольського феросплавного щось пішло не так
Довга шухляда Коломойського. У юристів Нікопольського феросплавного щось пішло не так
Папа Римський знову прирівняв поступки ворогу до сміливості
Папа Римський знову прирівняв поступки ворогу до сміливості
ГоловнаСуспільствоВійна

​Росія тримає у Азовському морі 10 кораблів, з них 3 – носії "Калібрів"

У Середземному та Чорному морях знаходиться по одному ворожому судну.

​Росія тримає у Азовському морі 10 кораблів, з них 3 – носії "Калібрів"
Ракетоносій, фото ілюстративне
Фото: ОК "Південь"

Росія тримає у Азовському морі  10 кораблів. З них 3 є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 24 ракет.

Про таке йдеться у повідомленні ВМС.

Станом на 06:30 07 червня в Чорному морі присутній 1 ворожий корабель.  В Середземному морі 1 ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 8 ракет.

За добу, в інтересах РФ, прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря – 6 суден, з них 1 продовжило рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря – 8 суден, з них 2 рухалось з протоки Босфор.

"рф продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS)", – нагадали у ВМС. 

Кількість ворожих кораблів
Фото: ВМС
Кількість ворожих кораблів

В ніч на 6 червня спецпідрозділ ГУР МО знищив російське судно в Чорноморській акваторії. Біля берегів тимчасово окупованого Криму знищено рейдовий буксир проєкту 498 "Сатурн" або "Протей".

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies