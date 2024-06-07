Росіяни атакували Україну зі стратегічної авіації (доповнено)

У багатьох регіонах України оголошено повітряну тривогу через пуски крилатих ракет з бортів стратегічної авіації росіян та загрозу ударних БПЛА.
Окрім бомбардувальників, ворог також може використати для атаки Чорноморський флот: у морі перебувають три ракетоносії із загальним можливим залпом у 24 "Калібри".
У Полтавській, Одеській та багатьох інших областях фіксувалися "Шахеди", працювала протиповітряна оборона. БПЛА також тримають курс в бік західних регіонів.
Доповнення 3:25 : перші ракети у повітряному просторі України, на Чернігівщині, курс західний.
Доповнення 3:36 : ракети та "Шахеди" на Київщині.
Доповнення 3:54 : Старокостянтинів під атакою "Шахедів".
Доповнення 4:16 : крилата ракета на Тернопільщині, курс на Львів.
Доповнення 4:26 : курс ракет на Старокостянтинів.
Доповнення 4:55 : відбій загрози.