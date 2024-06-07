Внаслідок російської атаки в Чорне море вилилась рослинна олія, - Держекоінспекція

У квітні, внаслідок ракетної атаки на портову інфраструктуру Одеської області, у морські води потрапила рослинна олія.

Про це повідомила пресслужба Держекоінспекції Південно-Західного округу.

“Ворог продовжує нещадно знищувати унікальні екосистеми не тільки українського, а й світового значення. Цього разу під ураженням Чорне море”, - зазначили екологи.

Співробітники Держекоінспекції обстежили місця влучання та відібрали проби води. За результатами аналізу проб води встановлено наявність жирів та масел у кількості 136 мг/дм³.

Таким чином, сума збитків, які нанесені морському середовищу, склала майже 152 млн гривень.