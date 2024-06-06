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Генштаб ЗСУ: кількість атак Росії по всій лінії фронту зросла до 69

Ворог продовжує застосовувати авіацію й атакувати на кількох напрямках.

Генштаб ЗСУ: кількість атак Росії по всій лінії фронту зросла до 69
Українська авіація
Фото: Генштаб ЗСУ

Станом на 19.00 6 червня загальна кількість ворожих атак по всій лінії фронту з початку доби зросла 69. Наразі ворог продовжує застосовувати авіацію та атакувати на кількох напрямках. Українські захисники тримають оборону.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

На Харківському напрямку протягом дня росіяни застосували уже 20 керованих авіабомб з території РФ, зокрема з районів Білгорода та Шебекіно Бєлгородської області. Під бомбардування попали райони Вовчанська, Нескучного та Білого Колодязя. Штурмових дій ворога наразі не відмічено.

На Куп’янському ворог застосував некеровані авіаційні ракети в районі Стельмахівки, тривають бойові дії в районі М’ясожарівки. 

За попередньою інформацією на Лиманському напрямку окупанти за сьогодні втратили вбитими та пораненими 55 осіб. Українські захисники пошкодили по одній одиниці автотранспорту та ББМ. Загалом ворог намагався атакувати на напрямку дев’ять разів.

На Сіверському зросла активність ворога в районі Верхньокам’янського. Наразі протягом дня тут мали місце чотири боєзіткнення.

На Покровському наразі тривають вісім боїв, зокрема, в районі Прогресу. Напрямок залишається одним з найгарячіших. Також ворог застосовує авіацію. Ворожими КАБами атаковані за сьогодні Новоселівка Перша, Прогрес, Карлівка. На Курахівському напрямку бомбардування зазнала Костянтинівка.

Помітно активізувався ворог на Времівському напрямку - тривають бої в районах Урожайного та Старомайорського. Загальна кількість атак ворога за добу зросла до дев’яти.

По одній новій спробі ворога атакувати побільшало на Оріхівському та Придніпровському напрямках.

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