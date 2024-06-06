Україна отримала від Японії партію автомобільної техніки для ЗСУ

5 червня машини прибули до Польщі, після чого були відправлені в Україну.

Японія передала Україні партію автомобільної техніки для потреб Збройних Сил.

Про це повідомило Посольство Японії в Україні у мережі Х.

"На запит українського уряду Міністерство оборони та Сили самооборони Японії надали Україні серію транспортних засобів за рішенням, прийнятим у травні 2023 року", — розповіли у посольстві.

Відомо, що машини 5 червня прибули до Польщі, після чого були відправлені в Україну.

На запит 🇺🇦 уряду Міністерство оборони 🇯🇵 та Сили самооборони 🇯🇵 надали 🇺🇦 серію транспортних засобів за рішенням, прийнятим у травні 2023 року.



Партія зі 101 автомобіля прибула до Польщі 5 червня, а потім була передана 🇺🇦.



🇯🇵 і надалі підтримуватиме 🇺🇦.



🇺🇦🤝🇯🇵 pic.twitter.com/5RxlQsy2PI — Посольство Японії в Україні (@JPEmbUA) June 6, 2024