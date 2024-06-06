Україна отримала від Японії партію автомобільної техніки для ЗСУ

Японія передала Україні партію автомобільної техніки для потреб Збройних Сил.
Про це повідомило Посольство Японії в Україні у мережі Х.
"На запит українського уряду Міністерство оборони та Сили самооборони Японії надали Україні серію транспортних засобів за рішенням, прийнятим у травні 2023 року", — розповіли у посольстві.
Відомо, що машини 5 червня прибули до Польщі, після чого були відправлені в Україну.
На запит 🇺🇦 уряду Міністерство оборони 🇯🇵 та Сили самооборони 🇯🇵 надали 🇺🇦 серію транспортних засобів за рішенням, прийнятим у травні 2023 року.— Посольство Японії в Україні (@JPEmbUA) June 6, 2024
Партія зі 101 автомобіля прибула до Польщі 5 червня, а потім була передана 🇺🇦.
🇯🇵 і надалі підтримуватиме 🇺🇦.
🇺🇦🤝🇯🇵 pic.twitter.com/5RxlQsy2PI
- Японія надасть Україні 15,8 мільярда єн (106 мільйонів доларів США) допомоги для підтримки відновлення від наслідків війни у семи сферах.