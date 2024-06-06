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Україна отримала від Японії партію автомобільної техніки для ЗСУ

5 червня машини прибули до Польщі, після чого були відправлені в Україну.

Україна отримала від Японії партію автомобільної техніки для ЗСУ
Фото: Посольство Японії в Україні

Японія передала Україні партію автомобільної техніки для потреб Збройних Сил.

Про це повідомило Посольство Японії в Україні у мережі Х.

"На запит українського уряду Міністерство оборони та Сили самооборони Японії надали Україні серію транспортних засобів за рішенням, прийнятим у травні 2023 року", — розповіли у посольстві.

Відомо, що машини 5 червня прибули до Польщі, після чого були відправлені в Україну.

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