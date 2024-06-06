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Росіяни вдарили по Нікопольщині з важкої артилерії

Також ворог атакував Дніпропетровщину дронами-камікадзе.

Росіяни вдарили по Нікопольщині з важкої артилерії
Фото: Сергій Лисак

Протягом дня російські війська вдарили по Нікопольщині з важкої артилерії, а також атакували сімома дронами-камікадзе. Під ударами опинилися Нікополь та Мирівська громада. 

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Унаслідок обстрілів Нікополя постраждали два чоловіка і жінка. За уточненою інформацією, в районі потрощені 8 приватних осель, півдесятка господарських споруд. 

Також понівечені 26 сонячних панелей і лінії електропередач. Вогнем знищений екскаватор. Уламки збитого у Новомосковському районі російського БпЛА пошкодили приватний будинок. 

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