У повітрі стратегічна авіація ворога: вночі ймовірний масштабний обстріл

Командування Повітряних Сил на сторінці у Telegram підтвердило інформацію моніторингових каналів про активність стратегічної авіації ворога.

Станом на 23:45 зафіксовано виліт чотирьох бортів Ту-95МС з аеродрому "Оленья" Мурманської області Росії. Висока ймовірність атак крилатими ракетами.

Ще раніше окупанти вивели у Чорне море три ракетоносії, здатні завдавати ударів "Калібрами".

Також у повітряному просторі присутні безпілотники типу "Шахед". Загроза є для Миколаївської, Херсонської, Одеської, Харківської та Кіровоградської областей. В Одесі працювали сили ППО.