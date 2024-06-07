У Чехії поїзд "Прага-Кошице" вночі зіткнувся із вантажним потягом, є загиблі
У Чехії поїзд "Прага-Кошице" вночі зіткнувся із вантажним потягом, є загиблі
Зеленський: Заморожений конфлікт – це повільна війна
Зеленський: Заморожений конфлікт – це повільна війна
Верховна Рада викликала міністра внутрішніх справ щодо бронювання працівників ДСНС. У МВС кажуть – відсоток ще не визначили
Верховна Рада викликала міністра внутрішніх справ щодо бронювання працівників ДСНС. У МВС кажуть – відсоток ще не визначили
Папа Римський знову прирівняв поступки ворогу до сміливості
Папа Римський знову прирівняв поступки ворогу до сміливості
Російський диктатор Путін погрожує постачати далекобійну зброю для ударів по об’єктах країн, які передають зброю Україні
Російський диктатор Путін погрожує постачати далекобійну зброю для ударів по об’єктах країн, які передають зброю Україні
Медреформа 2.0: Рада проголосувала в першому читанні за законопроєкт, який вплине на всю медицину. Розбір плюсів і мінусів
Медреформа 2.0: Рада проголосувала в першому читанні за законопроєкт, який вплине на всю медицину. Розбір плюсів і мінусів
Довга шухляда Коломойського. У юристів Нікопольського феросплавного щось пішло не так
Довга шухляда Коломойського. У юристів Нікопольського феросплавного щось пішло не так
Військова поліція на паузі
Військова поліція на паузі
"Ми вже давно збиралися мобілізуватися. Починаючи з зими – готувалися": Жадан розповів про рішення піти на службу в Нацгвардію
"Ми вже давно збиралися мобілізуватися. Починаючи з зими – готувалися": Жадан розповів про рішення піти на службу в Нацгвардію
ГоловнаСуспільствоВійна

У повітрі стратегічна авіація ворога: вночі ймовірний масштабний обстріл

Підтверджено виліт 4 бортів Ту-95МС з аеродрому "Оленья".

У повітрі стратегічна авіація ворога: вночі ймовірний масштабний обстріл
ТУ-95МС з ракетами Х-101

Командування Повітряних Сил на сторінці у Telegram підтвердило інформацію моніторингових каналів про активність стратегічної авіації ворога.

Станом на 23:45 зафіксовано виліт чотирьох бортів Ту-95МС з аеродрому "Оленья" Мурманської області Росії. Висока ймовірність атак крилатими ракетами.

Ще раніше окупанти вивели у Чорне море три ракетоносії, здатні завдавати ударів "Калібрами".

Також у повітряному просторі присутні безпілотники типу "Шахед". Загроза є для Миколаївської, Херсонської, Одеської, Харківської та Кіровоградської областей. В Одесі працювали сили ППО.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies