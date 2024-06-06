Головне за четвер, 6 червня: бої на Покровському напрямку, винищувачі Mirage від Франції, день “Д” в Нормандії

Бойові дії на Донеччині, 69 бойових зіткнень з початку доби, ворожі обстріли, початок виборів до Європарламенту, День журналіста. Яким запам’ятається 834-й день повномасштабної війни.

Станом на 19.00 6 червня загальна кількість ворожих атак по всій лінії фронту з початку доби зросла до 69. Наразі ворог продовжує застосовувати авіацію та атакувати на кількох напрямках. Українські захисники тримають оборону, повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Одним із найгарячіших лишається Покровський напрямок.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 6 червня – в новині.

Президент США Джо Байден заявив, що його держава, а також НАТО і союзники не відступляться від підтримки України, бо це означало б забути уроки Другої світової війни.

Про це Байден сказав під час відзначення 80-річчя висадки союзників у Нормандії. "Українці воюють із винятковою сміливістю, зазнають величезних втрат, але ніколи не відступають. США, НАТО і коаліція з понад 50 країн потужно стоять поряд з Україною. Ми не відступимось, бо якщо ми це зробимо, Україну підкорять, і там все не закінчиться, сусіди України будуть під загрозою, вся Європа буде під загрозою", - сказав американський президент.

За його словами, "автократи світу пильно стежать за тим, що станеться в Україні, щоб побачити, чи ми дозволимо цій незаконній агресії залишитись безкарною".

Президент США наголосив, що "ми не можемо цього допустити - поступитись агресору, вклонитись диктаторам - це просто немислимо".

Сьогодні ветерани та світові лідери зібралися у Нормандії, щоб відзначити день “Д” ‒ 80-річчя висадки союзників 6 червня 1944 року. Участь у церемоніях взяли президент США Джо Байден, президент Франції Еммануель Макрон, президент України Володимир Зеленський, король Великої Британії Чарльз, канцлер Німеччини Олаф Шольц, прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо та багато інших. Росію не запросили.

Докладніше – в новині.

Президент Франції Емманюель Макрон анонсував передачу Україні кількох французьких винищувачів Mirage-2000-5, які "дозволять Україні захистити свою землю і повітряний простір".

Макрон також повідомив, що Франція організує шестимісячні курси підготовки пілотів, починаючи з цього літа.

Президент Франції підкреслив, що допомога Україні протистояти російській агресії "означає уникати права найсильнішого". Це стане темою завтрашніх переговорів Макрона із президентом Володимиром Зеленським.

Також Франція допоможе з навчанням української бригади чисельністю 4,5 тис. військових.

Унаслідок зіткнення поїздів поблизу чеського міста Пардубіце, за попередньою інформацією, загинуло 4 особи, серед них 2 громадянки України.

Ще 34 особи зазнали незначних поранень та отримали медичну допомогу на місці.

Консульська посадова особа Консульства України в Брно перебуває на місці події та на постійному зв’язку з рятувальними та правоохоронними відомствами. Справа перебуває на контролі Департаменту консульської служби МЗС.

Унаслідок удару спецпідрозділу 9 департаменту Головного управління розвідки Міноборони біля берегів тимчасово окупованого Криму знищено рейдовий буксир проєкту 498 "Сатурн" або "Протей".

"Руйнівне вогневе ураження було завдано після успішного прориву лінії оборонних загороджень окупантів у чорноморській акваторії", – додали в розвідці.

Сьогодні, 6 червня, в День журналіста, виконувач обов'язків міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв повідомив, що від початку повномасштабного вторгнення РФ загинуло понад 90 медійників.

Карандаєв відзначив важливість роботи пресофіцерів та кореспондентів, теле- та радіожурналістів, редакторів та фотографів, які працюють на бойових позиціях, на місці подій у тилу, у студіях, і фіксують події російсько-української війни та доносять світові оперативну достовірну інформацію.

"Щира вдячність українським журналістам та представникам іноземних медіа за той внесок, який ви робите у нашу боротьбу проти ворога, формування громадської думки та зміцнення демократії. Вашу роботу важко переоцінити, адже її результат, кожен сюжет, кожна стаття чи кожна фотографія несе важливі меседжі, здатні змінити хід історії", – написав політик.

Сьогодні офіційно розпочалися вибори до Європейського парламенту, які триватимуть до неділі, 9 червня. Виборчі дільниці відкрилися сьогодні у Нідерландах, пишуть Euronews та Politico.

Завтра голосуватимуть Ірландія та Чехія, у суботу ‒ Латвія, Мальта, Словаччина та Італія. Решта країн блоку підуть на дільниці у неділю.

373 мільйони виборців у 27 країнах-членах блоку обиратимуть 720 членів Європарламенту на наступні п’ять років. Це на 15 більше, ніж на попередніх виборах, але менше, ніж 751 євродепутат, які були в парламенті до Brexit ‒ виходу з блоку Великої Британії.

У виборах беруть участь політики з приблизно 200 партій зі всієї Європи.

Обрані депутати зберуться у середині липня на перше пленарне засідання.

Більше інформації – в новині.

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