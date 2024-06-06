Перші пляжі на Одещині планують відкрити 8 червня

На території Одеської області з 8 червня планують відкрити для відвідування перші пляжі. Там триває перевірка щодо безпечності перебування людей.

Про це заявив голова Одеської ОВА Олег Кіпер, передає Суспільне Одеса.

Всього ж в регіоні пропонують відкрити 20 пляжів.

"Людей не стримати. Вони хочуть відпочивати, оздоровлення отримувати. Наш природний вітамін, наше сонце, наше Чорне море, наші пляжі сьогодні не замінить, мабуть, ніякий комплекс вітамінів, який би ми не пропонували. Тому ми намагаємося якомога більше зробити відкритих пляжів", - зазначив Кіпер.

Також щодо відкриття пляжів до ОВА звернулася адміністрація села Фонтанка та Ізмаїльська РВА, де планують дозволити людям відпочивати у лагуні у селі Приморське.

Також сподіваються відкрити туристичний маршрут каналами у місті Вилкове.

"Там є дві застороги: перша – це, звичайно, військова, друга – там поруч кордон із Румунією. І сьогодні (6 червня, — ред.) з прикордонниками вже отримали навіть дозвіл щодо проходження на човнах по каналах", - розповів Кіпер.

Комісії працюють над питанням ефективності встановлення в морі сіток для небезпечних вибухових предметів. Крім того, власники пляжів пропонують залучити людину, яка б спостерігала за наближенням до узбережжя мін.