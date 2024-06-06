У них знайшли майна на майже 150 млн грн.

Повідомлено про підозру начальнику управління міграційного контролю Головного управління Міграційної служби в Одеській області та співробітнику цього ж управління, які за гроші обіцяли іноземному громадянину вирішити питання та залишитися в Україні.



Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

За 20 тисяч доларів США посадовці брались допомогти уродженцю Молдови, який наразі перебуває в Україні. У чоловіка був анульований паспорт громадянина України, тому його чекала примусова депортація.

Чиновники порадили йому подати до суду апеляцію проти своєї депортації. Вони обіцяли допомогти йому виграти суд, вплинути на суддю та на інших працівників ДМС, які б представляли позицію установи в суді.

Двом працівникам ДМС повідомлено про підозру у прийнятті пропозиції неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням, вчинене за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 369-2 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років з конфіскацією майна.

Наразі чиновникам обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави керівнику управління – 70 млн грн, співробітнику - 7 млн грн.

За місцем роботи та проживання посадовців проведено обшуки та виявлено гроші у тому числі криптовалюта, коштовності та майно на суму щонайменше 140 млн грн, вартість якого значно перевищує їхній законний заробіток. Лише коштовності дружини керівника за попередніми оцінками вартують майже 3 млн грн.

Серед іншого, у начальника виявили записані на його матір елітний будинок у 200 кв. метрів та придбаний торік у салоні автомобіль за 7 млн гривень. У матері посадовця у власності також перебуває багато земельних землянок, інші будинки та магазини.

Відповідно до щорічної декларації за 2023 рік посадовець отримав заробітну плату на загальну суму 345 116 гривень. Вирішується питання щодо додаткової кваліфікації щодо незаконного збагачення (ст. 368-5 та 366-2 КК України).