"Ми вже давно збиралися мобілізуватися. Починаючи з зими – готувалися": Жадан розповів про рішення піти на службу в Нацгвардію

Письменник і волонтер, а нині – військовослужбовець Сергій Жадан розповів в ексклюзивному коментарі Lb.ua про рішення вступити до лав Нацгвардії.
"Ми вже давно збиралися мобілізуватися. Починаючи з зими – готувалися, проходили ВЛК, наразі перебуваємо на вишколі. Ми – це члени гурту «Жадан і Собаки», нас троє", - сказав він.
Службу Жадан проходитиме в "Хартіі". Ця бригада започатковувалася в Харкові .
"Це наша велика родина. Ми допомагали її створювати, стояли у витоків, підтримували як волонтери... Коли був поетичний вечір в Палаці Спорту в Києві я вже був рекрутом і писав заяву на відпустку – керівництво поставилося з розумінням, мене відпустили. Тим більше, вечір був благодійний і всі зароблені гроші ми передали на «Хартію»", - розповів письменник..
"Як далі буде з творчою діяльністю – побачимо. Наразі, повторюся, ми – рекрути", - додав Жадан, зазначивши, що говорити про те, чим саме він займатиметься саме у війську також зарано.
13-та бригада оперативного призначення "Хартія" (13 БрОП) входить до складу Національної гвардії України. Після початку російського вторгнення в 2022 році у Харкові було створене ДФТГ "Хартія", яке входило до 127-ї бригади ТРО. Підрозділ брав участь у боях за Харків і під Харковом. Взимку 2022 року воював під Бахмутом. На початку 2023 року переформований на 13-ту бригаду НГУ в рамках кампанії "Гвардія наступу".
У березні Жадан повідомив про приєднання до батальйону “Хартія”, але деталей не надав.
- Раніше у інтерв'ю LB.ua Сергій розповів про метаморфози образу великих українських міст, зокрема, фактично рідного йому Харкова; про болісний вихід за межі протиставлення схід – захід; про значення культури у формуванні ідентичності. Докладніше читайте у матеріалі: "Сергій Жадан: «Якими ми будемо далі, залежить від подій на фронті. Саме там визначається майбутнє і наше, і нашої культури»" на LB.ua.