Блокування кордону в пункті пропуску "Рава-Руська – Гребенне" триватиме до 7 червня, - ДПСУ

Польська сторона оголосила про час припинення блокування руху вантажівок через кордон.

Польська сторона оголосила про час припинення блокування руху вантажівок через українсько-польський кордон.

Про це повідомляє Західне регіональне управління Державної прикордонної служби України.

"За інформацією, отриманою від польської сторони, блокування руху в ПП "Гребенне" триватиме до 00:00 7 червня за київським часом", - йдеться в повідомленні.

У межах оголошеного блокування протестувальники не пропускають вантажівки на виїзд з України.



Раніше повідомлялося, що відновити пропуск вантажівок вдасться сьогодні о 14:00

Протестувальники заблокували рух вантажівок у пункті пропуску "Рава-Руська – Гребенне" 4 червня. Представники місцевих фермерських господарств вимагають зменшити ввезення зернових культур на територію Польщі з України.



