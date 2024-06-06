ДПСУ: Росія посилюється на Харківському напрямку, не можна виключати спробу розширити зону боїв на Сумську обл.

Росія продовжує посилюватися на напрямку Липців і Вовчанська, де тривають бойові дії. Але всі складові Сил оборони і підрозділи прикордонників продовжують стримувати ворога.

Про це речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко сказав у ефірі телемарафону. Водночас він додав, що ніколи не можна виключати ризику розширення зони зіткнень.

"Якщо говорити про кордон з країною-агресором, те, що зараз фіксується: ворог продовжує посилювати свої сили на напрямку населеного пункту Липці, на напрямку населеного пункту Вовчанськ, де ведуться бойові дії", – сказав речник.

Росія також посилює своє угруповання навпроти кордону з Україною.

"Ніколи не можна виключати, що він захоче або зможе перекинути, або розширити зону бойових дій на інших напрямках в межах Харківської області, або навіть Сумської", – прокоментував він, додавши, що наявні дані свідчать про відсутність у Росії сил для досягнення стратегічної цілі.

Однак це не означає, що ворог не вчинить нову спробу наступу.