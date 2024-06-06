ДПСУ: Росія посилюється на Харківському напрямку, не можна виключати спробу розширити зону боїв на Сумську обл.

Росія продовжує посилюватися на напрямку Липців і Вовчанська, де тривають бойові дії. Але всі складові Сил оборони і підрозділи прикордонників продовжують стримувати ворога.
Про це речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко сказав у ефірі телемарафону. Водночас він додав, що ніколи не можна виключати ризику розширення зони зіткнень.
"Якщо говорити про кордон з країною-агресором, те, що зараз фіксується: ворог продовжує посилювати свої сили на напрямку населеного пункту Липці, на напрямку населеного пункту Вовчанськ, де ведуться бойові дії", – сказав речник.
Росія також посилює своє угруповання навпроти кордону з Україною.
"Ніколи не можна виключати, що він захоче або зможе перекинути, або розширити зону бойових дій на інших напрямках в межах Харківської області, або навіть Сумської", – прокоментував він, додавши, що наявні дані свідчать про відсутність у Росії сил для досягнення стратегічної цілі.
Однак це не означає, що ворог не вчинить нову спробу наступу.
- Про те, що Росія заради розтягнення фронту може знову піти в наступ на Сумську область, попереджали і раніше.
- 3 травня командувач Сухопутних військ Олександр Павлюк повідомив, що у росіян є план захоплення Харкова або Сум, але невідомо, чи зможуть вони його реалізувати наявними силами.
- Згодом у опублікованому 14 травня коментарі New York Times керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов сказав, що Росія планує наступ на Суми вже найближчими днями. Він уточнив, що росіяни від самого початку планували операцію в Сумській області, як і в Харківській. За словами Буданова, головна мета цієї операції – інформаційна: створити хаос та паніку і відтягти захисників від східних напрямків та дестабілізувати ситуацію в Україні.