Слідство встановило, що чоловіка доставили до ТЦК для проходження військово-лікарські комісії. Родина загиблого каже, що чоловіка забрали з дому і побили в ТЦК.

Прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом смерті чоловіка після перебування у ТЦК на Житомирщині. Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

До ЄРДР внесено відомості із попередньою правовою кваліфікацією - ч. 1 ст. 115 КК України (“Умисне вбивство”). За даними слідства, громадянина доставили до РТЦК та СП Житомирської області для проходження ВЛК. За попередньою інформацією, там у нього стався епілептичний напад. Чоловіка каретою швидкої медичної допомоги доставили до реанімації.

2 червня у лікувальному закладі лікарі констатували його смерть.

Наразі встановлюються всі обставини події.

У Житомирському обласному ТЦК заявили, що “чоловіка “схопив” епілептичний напад, спричинений тривалим вживанням алкоголю”.

“Суспільне Житомир” повідомляє, що 29 травня 32-річного Сергія Ковальчука з множинними травмами в стані коми доставили до Звягельської лікарні, де він за кілька днів помер. Родина каже, що Сергія побили в місцевому ТЦК.

Зі слів сусідів, Сергій жив сам, сезонно працював на місцевій пилорамі та підробляв, допомагаючи людям. Військовозобов'язаним не був, оскільки хворів на епілепсію.

Завідуючий відділення реанімації та інтенсивної терапії Звягельської лікарні Анатолій Бортник розповів Суспільному, що до них у медзаклад Сергій Ковальчук поступив зранку 29 травня.

"Був доставлений швидкою допомогою з міста Баранівка. Був доставлений до нас у відділення і одразу госпіталізований. При поступленні стан був вкрай важкий, хворий перебував у комі з діагнозом "закрита черепно-мозкова травма, лінійний перелом тім'яної кістки, правобічна внутрішньочерпна гематома, вогнищевий забій головного мозку, дифузний забій головного мозку, перелом нижньої щелепи, пневмонія, спричинена аспірацією їжі або блювотними масами". Хворого одразу відправили на оперування. Потім 4 дні він був на апараті штучної вентиляції легень у вкрай важкому стані", — розповів Анатолій Бортник.

Сергій Ковальчук помер 2 червня у лікарні, не приходячи до тями.

Нагадаємо, у травня в одному із ТЦК Закарпаття померла людина. Раніше ВЛК визнала чоловіка придатним до служби.