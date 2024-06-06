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У Херсоні росіяни вночі атакували "Епіцентр"

Унаслідок обстрілів у різних містах Херсона спалахнули декілька пожеж. 

У Херсоні росіяни вночі атакували "Епіцентр"
Епіцентр уночі обстріляли росіяни в Херсоні
Фото: ДСНС України в Telegram

Російська армія вночі 6 червня завдала серії ударів по Херсону. Серед вражених об'єктів – магазин "Епіцентр".

Про це свідчать оприлюднені ДСНС фотографії. Рятувальники розповіли, що в місті одночасно за різними адресами виникли п'ять пожеж. 

"Горіли три житлові будинки, господарчі споруди, 8 легкових автомобілів та недіючий будівельний гіпермаркет. Для ліквідації наслідків ворожих обстрілів було задіяно усі сили та засоби. До самого ранку херсонські вогнеборці гасили пожежі, а ворог продовжував обстрілювати житлові квартали міста", – йдеться у повідомленні.

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