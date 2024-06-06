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УП: за атакою на нафтобазу в Бєлгородській області стоїть ГУР

Ціль уражена. 

За атакою на нафтобазу в районі Старого Осокола (Бєлгородська область) стоїть Головне управління розвідки Міноборони, повідомили джерела УП.

Співрозмовники журналістів повідомили, що ціль уражена. Деталей нема.

"Операція ГУР, цілі уражено", – зазначили співрозмовники. 

Там унаслідок атаки стався вибух, після чого загорівся резервуар. Місцева влада повідомляла, що вибухова хвиля вибила вікна у будівлі з охороною, але постраждалих немає.

  • Сьогодні вночі в Бєлгородській області лунали вибухи на нафтобазі. Російська влада стверджувала, що внаслідок вибуху була пожежа на одному з резервуарів. Чотири пожежні розрахунки ліквідували загоряння. 
  • Окрім того, уночі вибухи лунали на Новошахтинському НПЗ. Там також повідомляли про атаку безпілотниками. 
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