УП: за атакою на нафтобазу в Бєлгородській області стоїть ГУР

За атакою на нафтобазу в районі Старого Осокола (Бєлгородська область) стоїть Головне управління розвідки Міноборони, повідомили джерела УП.

Співрозмовники журналістів повідомили, що ціль уражена. Деталей нема.

"Операція ГУР, цілі уражено", – зазначили співрозмовники.

Там унаслідок атаки стався вибух, після чого загорівся резервуар. Місцева влада повідомляла, що вибухова хвиля вибила вікна у будівлі з охороною, але постраждалих немає.