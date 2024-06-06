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СБУ повідомила про підозру помічнику Путіна та ректору інституту МЗС РФ, які фальсифікують історію України

Мова йде про помічника путіна – Володимира Мединського та ректора інституту міжнародних відносин Міністерства закордонних справ РФ Анатолія Торкунова.

СБУ повідомила про підозру помічнику Путіна та ректору інституту МЗС РФ, які фальсифікують історію України
Фото: СБУ

Служба безпеки України зібрала доказову базу ще на двох високопосадовців РФ, які поширюють ідеологію рашизму на тимчасово окупованій частині України. 

Мова йде про помічника путіна – Володимира Мединського та ректора інституту міжнародних відносин Міністерства закордонних справ РФ Анатолія Торкунова.

За даними слідства, обидва фігуранти є співавторами російського «підручника з історії для учнів 11 класів». Це видання – обов’язковий елемент навчальної програми в школах РФ і на тимчасово окупованій території нашої держави. 

У книзі повністю сфальсифіковані історичні події щодо становлення Української Державності.

Крім того, на сторінках цього видання автори виправдовують війну Росії проти України та воєнні злочини рашистів.

Також Мединський і Торкунов є частими гостями в ефірах росЗМІ, де виступають на підтримку повномасштабного вторгнення РФ.

Ініційована Службою безпеки експертиза підтвердила факти підривної діяльності фігурантів.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ заочно повідомили Мединському і Торкунову про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);
  • ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 436-2 КК України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Тривають комплексні заходи для притягнення їх до відповідальності за злочини проти України.

Також нагадаємо, юристи фонду актора Джорджа Клуні і його дружини хочуть притягнути до відповідальності пропагандистів РФ. Чимало пропагандистів досі мають нерухомість у Європі.

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