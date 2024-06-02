У Києві попрощалися із засновником "Інтерфакс-Україна" Олександром Мартиненком
У Києві попрощалися із засновником "Інтерфакс-Україна" Олександром Мартиненком
КМДА показала наслідки нічного ракетного удару росіян по Києву
КМДА показала наслідки нічного ракетного удару росіян по Києву
«Квітково-цукерковий період закінчився»: голова НСЗУ про перевірки лікарень, зміни в тарифах на медпослуги і як повертати кошти
«Квітково-цукерковий період закінчився»: голова НСЗУ про перевірки лікарень, зміни в тарифах на медпослуги і як повертати кошти
Росія атакувала енергооб'єкти в п'яти областях. Перекрито рух ДніпроГЕС
Росія атакувала енергооб'єкти в п'яти областях. Перекрито рух ДніпроГЕС
Зеленський: Заморожений конфлікт – це повільна війна
Зеленський: Заморожений конфлікт – це повільна війна
Міністр оборони Китаю заявив, що Пекін займає “неупереджену позицію” щодо війни Росії проти України
Міністр оборони Китаю заявив, що Пекін займає “неупереджену позицію” щодо війни Росії проти України
"Ганебний день в американській історії": спікер Джонсон відреагував на визнання Трампа винним
"Ганебний день в американській історії": спікер Джонсон відреагував на визнання Трампа винним
Росія уночі завдала удару по двох ГЕС, – "Укргідроенерго"
Росія уночі завдала удару по двох ГЕС, – "Укргідроенерго"
Міносвіти фіксує велику кількість чоловіків, які вирішили вступити на магістратуру й аспірантуру
Міносвіти фіксує велику кількість чоловіків, які вирішили вступити на магістратуру й аспірантуру
ГоловнаСуспільствоВійна

Юристи фонду актора Джорджа Клуні і його дружини хочуть притягнути до відповідальності пропагандистів РФ

Чимало пропагандистів досі мають нерухомість у Європі.

Юристи фонду актора Джорджа Клуні і його дружини хочуть притягнути до відповідальності пропагандистів РФ
Амаль і Джордж Клуні
Фото: hochu.ua/

Фонд американського актора Джорджа Клуні і його дружини Амаль «За справедливість» хоче домогтися кримінального переслідування російських пропагандистів у Європі. 

Про це повідомив керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак.

"Зараз юристи фонду Клуні хочуть притягнути до відповідальності російських пропагандистів, які закликають до війни проти України та геноциду українців. Чимало пропагандистів РФ досі мають нерухомість у Європі, яку обіцяють «знищити», як і Україну", - зауважив керівник ОПУ.

Глава Офісу назвав пропагандистів відповідальними за геноцид українців і зазначив, що санкційна група Макфола-Єрмака тривалий час працює з партнерами над тим, щоб російські пропагандисти потрапили під санкції. А з Амаль Клуні йшла розмова про покарання для росіян за викрадення українських дітей. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies