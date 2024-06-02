Юристи фонду актора Джорджа Клуні і його дружини хочуть притягнути до відповідальності пропагандистів РФ

Фонд американського актора Джорджа Клуні і його дружини Амаль «За справедливість» хоче домогтися кримінального переслідування російських пропагандистів у Європі.

Про це повідомив керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак.

"Зараз юристи фонду Клуні хочуть притягнути до відповідальності російських пропагандистів, які закликають до війни проти України та геноциду українців. Чимало пропагандистів РФ досі мають нерухомість у Європі, яку обіцяють «знищити», як і Україну", - зауважив керівник ОПУ.

Глава Офісу назвав пропагандистів відповідальними за геноцид українців і зазначив, що санкційна група Макфола-Єрмака тривалий час працює з партнерами над тим, щоб російські пропагандисти потрапили під санкції. А з Амаль Клуні йшла розмова про покарання для росіян за викрадення українських дітей.