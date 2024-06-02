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ТЦК назвав причину суботньої сутички між військовослужбовцями ЗСУ і чоловіком у цивільному у Дніпрі

Чоловік - чинний військовослужбовець, який спробував утекти.

Дніпропетровський обласний територіальний центр комплектації розповів деталі інциденту, який трапився 1 червня у Дніпрі між військовослужбовцями ЗСУ і чоловіком у цивільному.

За інформацією військкомату, на відео у соцмережах зафіксували спробу втечі чинного військовослужбовця. "Це – не робота  групи оповіщення військовозобов’язаних, про що заявляють ворожі пропагандистські канали, завдання  яких –  ускладнити комплектування  Сил оборони України", - додали в ТЦК.

За інформацією терцентру, військовослужбовці намагалися утримати чоловіка від скоєння кримінального злочину. 

"Цей громадянин – чинний військовослужбовець, призваний на військову службу під час мобілізації. Раніше він  неодноразово намагався  ухилитися від призову на військову службу, не з’являвся за повістками до ТЦК та СП та для проходження військово-лікарської комісії.  1 червня він слідував до місця проходження військової служби у супроводі військовослужбовців ТЦК та СП. Під час руху автомобільним транспортом мобілізований під надуманим приводом попросив зупинити машину та здійснив спробу втечі", - повідомив військкомат.

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