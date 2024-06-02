Лише за один тиждень російські війська завдали майже 1000 ударів по Україні ракетами різних типів, КАБами й ударними дронами.

Про це повідомив Президент Володимир Зеленський.

Він укотре закликав партнерів надати нашій державі системи протиповітряної оборони і необхідну допомогу для протидії агресії РФ.

"Захистити життя в Україні достатньою кількістю систем ППО, надати нашим воїнам необхідну зброю з необхідною далекобійністю, тиснути на державу-терориста так, щоб Росія не встигала адаптуватись, – це шлях до наближення миру. Російський терор має програти. Світ здатен це забезпечити", - наголосив Зеленський.