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Зеленський: за тиждень Росія завдала майже тисячу ударів по Україні

Ворог використав ракети різних типів, керовані авіабомби та ударні дрони.

Зеленський: за тиждень Росія завдала майже тисячу ударів по Україні
Володимир Зеленський
Фото: ОПУ

Лише за один тиждень російські війська завдали майже 1000 ударів по Україні ракетами різних типів, КАБами й ударними дронами.

Про це повідомив Президент Володимир Зеленський.

Він укотре закликав партнерів надати нашій державі системи протиповітряної оборони і необхідну допомогу для протидії агресії РФ.

"Захистити життя в Україні достатньою кількістю систем ППО, надати нашим воїнам необхідну зброю з необхідною далекобійністю, тиснути на державу-терориста так, щоб Росія не встигала адаптуватись, – це шлях до наближення миру. Російський терор має програти. Світ здатен це забезпечити", - наголосив Зеленський.

  • Раніше глава держави повідомляв, що Україні необхідно для оборони щонайменше ще сім систем ППО Patriot чи подібних.
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