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Росіяни безуспішно намагалися уразити кораблі й катери ВМС України

Окупанти пошкодили портову інфраструктуру.

Росіяни безуспішно намагалися уразити кораблі й катери ВМС України
російський фейк
Фото: ВМС ЗСУ

Військово-морські сили ЗСУ розповіли про те, що насправді пошкодили російські окупанти, намагаючись атакувати українські кораблі й катери.

Служба зв’язків з громадськістю командування ВМС ЗСУ повідомила, що у пропагандистських ЗМІ розповсюджується дезінформація щодо знищення кораблів та катерів Військово-морських сил України. Насправді росіяни пошкодили портову інфраструктуру у нашій державі.

"Так, прикриваючись намаганням вразити кораблі Військово-Морських Сил ЗС України, Російська Федерація вчергове завдала удару  по цивільних об’єктах, пошкодивши  портову інфраструктуру.  Росія продовжує робити все можливе щоб заблокувати  морські шляхи до портів України", - наголосили у ВМС.

Наразі інформацію щодо наявності постраждалих серед цивільного населення уточнюють. 

Військові запевнили, що кораблі та катери ВМС ЗСУ продовжують захищати Україну з морського напрямку. Також українців закликали о не допомагати ворогу та не поширювати російські фейки, а довіряти лише офіційним джерелам.

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