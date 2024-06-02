Росіяни безуспішно намагалися уразити кораблі й катери ВМС України

Військово-морські сили ЗСУ розповіли про те, що насправді пошкодили російські окупанти, намагаючись атакувати українські кораблі й катери.

Служба зв’язків з громадськістю командування ВМС ЗСУ повідомила, що у пропагандистських ЗМІ розповсюджується дезінформація щодо знищення кораблів та катерів Військово-морських сил України. Насправді росіяни пошкодили портову інфраструктуру у нашій державі.

"Так, прикриваючись намаганням вразити кораблі Військово-Морських Сил ЗС України, Російська Федерація вчергове завдала удару по цивільних об’єктах, пошкодивши портову інфраструктуру. Росія продовжує робити все можливе щоб заблокувати морські шляхи до портів України", - наголосили у ВМС.

Наразі інформацію щодо наявності постраждалих серед цивільного населення уточнюють.

Військові запевнили, що кораблі та катери ВМС ЗСУ продовжують захищати Україну з морського напрямку. Також українців закликали о не допомагати ворогу та не поширювати російські фейки, а довіряти лише офіційним джерелам.