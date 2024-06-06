​Застава у 12 млн грн: ВАКС обрав запобіжний захід адвокату, який пропонував детективам НАБУ $200 тисяч хабаря

Підозрюваний зобов'язаний носити електронний браслет та залишатися на Київщині.

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід у вигляді 12 млн грн застави адвокату, викритому на пропозиції хабаря детективу Національного антикорупційного бюро та прокурору САП у розмірі 200 тис. доларів.

Про це повідомила пресслужба НАБУ і САП.



Дії адвоката кваліфіковано за ч. 3 ст. 369 КК України.

Також на підозрюваного покладено такі процесуальні обов’язки:





прибувати за кожною вимогою до детектива, прокурора та суду;

не відлучатися за межі Київської області без дозволу детектива, прокурора та суду;

повідомляти детектива, прокурора та суд про зміну місця свого проживання та місця роботи;

утримуватися від спілкування зі свідками у справі;

здати на зберігання до відповідного органу державної влади свій паспорт/паспорти для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в’їзд в Україну;

носити електронний засіб контролю.

Застава має бути внесена не пізніше п’яти днів з дня обрання запобіжного заходу.

Термін дії обов'язків, покладених на підозрюваного – 2 місяці.



Як повідомлялося, днями адвоката одного з адвокатських об’єднань Києва викрили на спробі підкупу прокурорів САП і детективів НАБУ. Він пропонував 200 тисяч доларів прокурорам і детективам за ухвалення рішення про передачу кримінального провадження щодо його підзахисного до іншого органу досудового розслідування. Йдеться про справу щодо заволодіння електричною енергією Укренерго та легалізації отриманих 716 млн грн від її продажу коштів.