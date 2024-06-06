Китай заявив, що його план щодо України підтримують понад 20 країн. Українське МЗС відповіло Пекіну
Китай заявив, що його план щодо України підтримують понад 20 країн. Українське МЗС відповіло Пекіну
​​Математика війни. Скільки коштує російський солдат і чому мобілізація в РФ буде
​​Математика війни. Скільки коштує російський солдат і чому мобілізація в РФ буде
Нардепи вимагають від КМУ скасувати норми постанов, що суперечать закону про мобілізацію
Нардепи вимагають від КМУ скасувати норми постанов, що суперечать закону про мобілізацію
Верховна Рада викликала міністра внутрішніх справ щодо бронювання працівників ДСНС. У МВС кажуть – відсоток ще не визначили
Верховна Рада викликала міністра внутрішніх справ щодо бронювання працівників ДСНС. У МВС кажуть – відсоток ще не визначили
МОН змінило порядок прийому на навчання до вишів. Серед іншого, підвищено бали для вступу в аспірантуру
МОН змінило порядок прийому на навчання до вишів. Серед іншого, підвищено бали для вступу в аспірантуру
«У пацієнта з руки стирчить болгарка»: один день з життя лікарів приймального відділення
Партнерський репортаж«У пацієнта з руки стирчить болгарка»: один день з життя лікарів приймального відділення
Медреформа 2.0: Рада проголосувала в першому читанні за законопроєкт, який вплине на всю медицину. Розбір плюсів і мінусів
Медреформа 2.0: Рада проголосувала в першому читанні за законопроєкт, який вплине на всю медицину. Розбір плюсів і мінусів
Зеленський: Заморожений конфлікт – це повільна війна
Зеленський: Заморожений конфлікт – це повільна війна
Кличко прокоментував обшуки в його заступника
Кличко прокоментував обшуки в його заступника
ГоловнаСуспільствоЖиття

​Застава у 12 млн грн: ВАКС обрав запобіжний захід адвокату, який пропонував детективам НАБУ $200 тисяч хабаря

Підозрюваний зобов'язаний носити електронний браслет та залишатися на Київщині.

​Застава у 12 млн грн: ВАКС обрав запобіжний захід адвокату, який пропонував детективам НАБУ $200 тисяч хабаря
Фото: Макс Требухов

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід у вигляді 12 млн грн застави адвокату, викритому на пропозиції хабаря детективу Національного антикорупційного бюро та прокурору САП у розмірі 200 тис. доларів. 

Про це повідомила пресслужба НАБУ і САП.

Дії адвоката кваліфіковано за ч. 3 ст. 369 КК України.

Також на підозрюваного покладено такі процесуальні обов’язки:

  • прибувати за кожною вимогою до детектива, прокурора та суду;
  • не відлучатися за межі Київської області без дозволу детектива, прокурора та суду;
  • повідомляти детектива, прокурора та суд про зміну місця свого проживання та місця роботи;
  • утримуватися від спілкування зі свідками у справі;
  • здати на зберігання до відповідного органу державної влади свій паспорт/паспорти для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в’їзд в Україну;
  • носити електронний засіб контролю.

Застава має бути внесена не пізніше п’яти днів з дня обрання запобіжного заходу.

Термін дії обов'язків, покладених на підозрюваного – 2 місяці. 

Як повідомлялося, днями адвоката одного з адвокатських об’єднань Києва викрили на спробі підкупу прокурорів САП і детективів НАБУ. Він пропонував 200 тисяч доларів прокурорам і детективам за ухвалення рішення про передачу кримінального провадження щодо його підзахисного до іншого органу досудового розслідування. Йдеться про справу щодо заволодіння електричною енергією Укренерго та легалізації отриманих 716 млн грн від її продажу коштів. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies