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Заблоковано рух вантажівок у пункті пропуску «Рава-Руська – Гребенне»

Протестувальники не пропускають вантажівки на виїзд з України. На вʼїзд в Україну пропускають вантажівки за раніше оголошеним графіком.

Заблоковано рух вантажівок у пункті пропуску «Рава-Руська – Гребенне»
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Заблоковано рух вантажівок у пункті пропуску «Рава-Руська – Гребенне», повідомляє ДПСУ. 

Протестувальники не пропускають вантажівки на виїзд з України. На вʼїзд в Україну пропускають вантажівки за раніше оголошеним графіком: 12 транспортних засобів протягом 12 годин, а також по 4 вантажівки, які перевозять гуманітарну допомогу, на годину.

Пропуск решти категорій транспортних засобів в обох напрямках здійснюється у звичайному режимі.

Представники місцевих фермерських господарств виступають з вимогою щодо зменшення ввезення зернових культур на територію Польщі з України.

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