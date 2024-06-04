Головне за ніч та ранок вівторка, 4 червня: атака на Дніпро, вибухи в Одесі, обстріли північного прикордоння

Нічна повітряна атака, 137 бойових зіткнень , бої на Сіверському та Покровському напрямках, втрати окупантів, ворожі обстріли.

Російська армія вранці 4 червня атакувала Дніпро. ППО збила обидві ракети, але внаслідок падіння уламків є пошкодження і потерпілі. Серед них – діти. Одномісячний малюк у задовільному стані і лікуватиметься амбулаторно, а 17-річний юнак у лікарні в стані середньої тяжкості, повідомив голова ОВА Сергій Лисак у Telegram.

"Постраждали й 68-річний чоловік і три жінки – 32, 36 і 56 років. Одна з них госпіталізована, лікарі оцінюють її стан як середньої тяжкості", – сказав він. Також поранено 37-річного чоловіка – він наразі в лікарні.

За даними від МВС, загалом ушкоджень внаслідок російської атаки зазнали уже восьмеро дніпрян (спершу було відомо про сімох).

В ОВА говорили, що пошкоджено півтора десятки авто. Вибиті вікна у приватних будинках, багатоповерхівках та лікарні.

Російська армія в ніч на 4 червня вдарила по Дніпропетровській області двома ракетами "Іскандер-К" з території окупованого Криму.

Обидві ракети збили зенітні ракетні підрозділи в межах Дніпропетровської області, повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук.

"Крім того, близько до опівночі противник застосовував чотири безпілотні літальні апарати (тип встановлюється) на північному напрямку. Два знищено підрозділами мобільних вогневих груп Сил оборони на Чернігівщині, ще два – припинили своє існування самостійно", – повідомив Олещук.

Упродовж доби відбулося 137 бойових зіткнень. Росія завдала трьох ракетних ударів із застосуванням 8 ракет, 62 авіаударів, зокрема з застосуванням 56 КАБів, здійснила 2200 обстрілів, зокрема 128 із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

На Харківському напрямку ворог продовжує наступальні дії.

На Куп'янському напрямку було 16 бойових зіткнень. Захисники відбили атаки ворога в районах Синьківки і Берестового Харківської області та Стельмахівки Луганської області, повідомив у ефірі телемарафону речник Генштабу Андрій Ковальов.

На Сіверському напрямку Сили оборони відбили 27 атак у районі населених пунктів Білогорівка Луганської області, Верхньокам'янське, Іванодарівка, Виїмка, Роздолівка Луганської області.

На Покровському напрямку захисники відбили 52 атаки окупантів у районах населених пунктів Зелене Поле, Новоолександрівка, Сокіл, Новоселівка Перша, Новопокровське, Птиче, Невельське Донецької області. Там ворог за підтримки авіації намагався вибити українські підрозділи.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Генштаб також інформує, що за минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1290 військових. Загальні втрати особового складу окупантів з початку повномасштабного вторгнення становлять 512 420 осіб. Також РФ втратила 15 танків (загалом 7794), 18 бойових броньованих машин (15020), 65 артилерійських систем (13345) та 2 РСЗВ (1092).

Про інші втрати ворога – в новині.

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Більше інформації – в новині.

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