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Російська армія втратила ще 1290 військових, 15 танків та 2 РСЗВ

Загальні втрати особового складу окупантів з початку повномасштабного вторгнення становлять 512 420 осіб.

Російська армія втратила ще 1290 військових, 15 танків та 2 РСЗВ
Фото: Скріншот з відео

За останню добу російська армія втратила ще 1290 військових, повідомили у Генштабі ЗСУ.

Загальні втрати особового складу окупантів з початку повномасштабного вторгнення становлять 512 420 осіб.

Також РФ втратила 15 танків (всього 7794), 18 бойових броньованих машин (15020), 65 артилерійських систем (13345) та 2 РСЗВ (1092).

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Інші втрати окупантів:

  • засоби ППО ‒ 827 (+3),
  • літаки – 357,
  • гелікоптери – 326,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10766 (+27),
  • крилаті ракети ‒ 2268,
  • кораблі/катери ‒ 27,
  • підводні човни ‒ 1, 
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 18228 (+69),
  • спеціальна техніка ‒ 2211 (+12).

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