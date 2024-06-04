Російська армія втратила ще 1290 військових, 15 танків та 2 РСЗВ

Загальні втрати особового складу окупантів з початку повномасштабного вторгнення становлять 512 420 осіб.

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Фото: Скріншот з відео

За останню добу російська армія втратила ще 1290 військових, повідомили у Генштабі ЗСУ.

Загальні втрати особового складу окупантів з початку повномасштабного вторгнення становлять 512 420 осіб.

Також РФ втратила 15 танків (всього 7794), 18 бойових броньованих машин (15020), 65 артилерійських систем (13345) та 2 РСЗВ (1092).

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