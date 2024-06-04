США запровадили нові санкції проти Ірану через БПЛА

Сполучені Штати розширили санкційний список, додавши до нього чотири компанії з Ірану. Ці організації допомагали у виробництві та транспортуванні бойових безпілотників до Росії.

Як пише Укрінформ, про запровадження обмежень повідомив речник Державного департаменту Метью Міллер. Санкції узгоджені та скоординовані з Європейським Союзом.

Компанії, що потрапили до списку, пов'язані з Rayan Roshd Afzar - фірмою, яка стала підсанкційною ще раніше. Також у сприянні військовій російській машині звинуватили керівника Iran Aviation Industries Organisation, яка підконтрольна міністерству оборони країни.