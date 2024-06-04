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США запровадили нові санкції проти Ірану через БПЛА

Обмеження стосуються компаній та осіб, які сприяють отриманню Росією безпілотників.

США запровадили нові санкції проти Ірану через БПЛА

Сполучені Штати розширили санкційний список, додавши до нього чотири компанії з Ірану. Ці організації допомагали у виробництві та транспортуванні бойових безпілотників до Росії.

Як пише Укрінформ, про запровадження обмежень повідомив речник Державного департаменту Метью Міллер. Санкції узгоджені та скоординовані з Європейським Союзом.

Компанії, що потрапили до списку, пов'язані з Rayan Roshd Afzar - фірмою, яка стала підсанкційною ще раніше. Також у сприянні військовій російській машині звинуватили керівника Iran Aviation Industries Organisation, яка підконтрольна міністерству оборони країни.

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