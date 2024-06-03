Росіяни обстріляли сім громад Сумщини

Сьогодні, 3 червня, російських обстрілів зазнали Юнаківська, Миколаївська, Хотінська, Білопільська, Краснопільська, Середино-Будська, Великописарівська громади Сумської області.
Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.
Всього протягом дня росіяни здійснили 18 обстрілів Сумської області, під час яких пролунав 61 вибух.
По Краснопільській громаді росіяни били з мінометів, артилерії, та атакували її безпілотниками.
Також безпілотниками загарбники атакували Великописарівську громаду.
По Білопільській, Миколаївській та Юнаківській громадам армія РФ вдарила з артилерії.
З мінометів російські військові атакували Середино-Будську громаду, а Хотінську - з мінометів та танку.