Один з батьків загинув від російського обстрілу.

В Україну повернулись дві родини з шістьма дітьми

Цими вихідними команда Save Ukraine допомогла виїхати з тимчасово окупованих територій трьом українським родинам.

Про це повідомив ексуповноважений президента України з прав дітей Микола Кулеба.

“Батько багатодітної родини на очах у своїх 3 дітей загинув від російського снаряду, який влучив у подвірʼя родини. Діти й досі не вірять, що тата вже немає”, - написав Кулеба.

Крім того, діти з іншої родини кілька разів бачили, як російські військові били й катували їхнього батька. Після побаченого молодший син перестав розмовляти.

Також росіяни регулярно погрожували дітям, казали їм, що батька вбʼють, маму змусять обслуговувати російських військових, а їх заберуть в інтернат.

На щастя, родини з дітьми вдалось повернути у безпеку.