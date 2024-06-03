Зеленський: Заморожений конфлікт – це повільна війна
Зеленський: Заморожений конфлікт – це повільна війна
Що говорять про нас наші діалекти
Що говорять про нас наші діалекти
Тополина хода. Що знайшли науковці в північній частині колишнього Каховського водосховища
Тополина хода. Що знайшли науковці в північній частині колишнього Каховського водосховища
У Франції арештували трьох осіб, які залишили біля Ейфелевої вежі труни з написом "Французькі солдати в Україні"
У Франції арештували трьох осіб, які залишили біля Ейфелевої вежі труни з написом "Французькі солдати в Україні"
​Винен! За що засудили Дональда Трампа і як це позначиться на його шансах знову стати президентом
​Винен! За що засудили Дональда Трампа і як це позначиться на його шансах знову стати президентом
Міносвіти фіксує велику кількість чоловіків, які вирішили вступити на магістратуру й аспірантуру
Міносвіти фіксує велику кількість чоловіків, які вирішили вступити на магістратуру й аспірантуру
У Києві попрощалися з медикинею добровольчого батальйону "Госпітальєри" Іриною Цибух (Чекою)
У Києві попрощалися з медикинею добровольчого батальйону "Госпітальєри" Іриною Цибух (Чекою)
Міністр оборони Китаю заявив, що Пекін займає “неупереджену позицію” щодо війни Росії проти України
Міністр оборони Китаю заявив, що Пекін займає “неупереджену позицію” щодо війни Росії проти України
Зеленський: Росія намагається зірвати Глобальний саміт миру, погрожуючи країнам блокадою
Зеленський: Росія намагається зірвати Глобальний саміт миру, погрожуючи країнам блокадою
ГоловнаСуспільствоВійна

В Україну повернулись дві родини з шістьма дітьми

Один з батьків загинув від російського обстрілу.

В Україну повернулись дві родини з шістьма дітьми
В Україну повернулись дві родини з шістьма дітьми
Фото: Микола Кулеба

Цими вихідними команда Save Ukraine допомогла виїхати з тимчасово окупованих територій трьом українським родинам.

Про це повідомив ексуповноважений президента України з прав дітей Микола Кулеба.

“Батько багатодітної родини на очах у своїх 3 дітей загинув від російського снаряду, який влучив у подвірʼя родини. Діти й досі не вірять, що тата вже немає”, - написав Кулеба.

Крім того, діти з іншої родини кілька разів бачили, як російські військові били й катували їхнього батька. Після побаченого молодший син перестав розмовляти. 

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Також росіяни регулярно погрожували дітям, казали їм, що батька вбʼють, маму змусять обслуговувати російських військових, а їх заберуть в інтернат.

На щастя, родини з дітьми вдалось повернути у безпеку.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies