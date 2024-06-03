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Окупанти атакували Новобаварський район Харкова

Працювали сили ППО.

Окупанти атакували Новобаварський район Харкова
вибух
Фото: Міненерго

Російська арміія продовжує терор Харкова. У понеділок, 3 червня, окупанти атакували Новобаварський район міста.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Окупанти о 18:40 цілили по Новобаварському району Харкова. Спрацювали сили ППО. Попередньо - є пошкодження будівлі, яка не експлуатується", зазначив глава військової адміністрації. 

Попередньо — без постраждалих.

  • У Харкові затримали ще одного інформатора РФ, який шпигував за підрозділами ЗСУ, що обороняють місто. Також в зоні його особливої уваги були місця можливого базування спецпідрозділу "Кракен". 
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