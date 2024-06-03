Окупанти атакували Новобаварський район Харкова

Російська арміія продовжує терор Харкова. У понеділок, 3 червня, окупанти атакували Новобаварський район міста.
Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"Окупанти о 18:40 цілили по Новобаварському району Харкова. Спрацювали сили ППО. Попередньо - є пошкодження будівлі, яка не експлуатується", зазначив глава військової адміністрації.
Попередньо — без постраждалих.
- У Харкові затримали ще одного інформатора РФ, який шпигував за підрозділами ЗСУ, що обороняють місто. Також в зоні його особливої уваги були місця можливого базування спецпідрозділу "Кракен".