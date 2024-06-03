Окупанти атакували Новобаварський район Харкова

"Окупанти о 18:40 цілили по Новобаварському району Харкова. Спрацювали сили ППО. Попередньо - є пошкодження будівлі, яка не експлуатується", зазначив глава військової адміністрації.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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