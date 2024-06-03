Що говорять про нас наші діалекти
Що говорять про нас наші діалекти
У Франції арештували трьох осіб, які залишили біля Ейфелевої вежі труни з написом "Французькі солдати в Україні"
У Франції арештували трьох осіб, які залишили біля Ейфелевої вежі труни з написом "Французькі солдати в Україні"
Міносвіти фіксує велику кількість чоловіків, які вирішили вступити на магістратуру й аспірантуру
Міносвіти фіксує велику кількість чоловіків, які вирішили вступити на магістратуру й аспірантуру
Зеленський: Заморожений конфлікт – це повільна війна
Зеленський: Заморожений конфлікт – це повільна війна
​Винен! За що засудили Дональда Трампа і як це позначиться на його шансах знову стати президентом
​Винен! За що засудили Дональда Трампа і як це позначиться на його шансах знову стати президентом
У Києві попрощалися з медикинею добровольчого батальйону "Госпітальєри" Іриною Цибух (Чекою)
У Києві попрощалися з медикинею добровольчого батальйону "Госпітальєри" Іриною Цибух (Чекою)
Міністр оборони Китаю заявив, що Пекін займає “неупереджену позицію” щодо війни Росії проти України
Міністр оборони Китаю заявив, що Пекін займає “неупереджену позицію” щодо війни Росії проти України
Тополина хода. Що знайшли науковці в північній частині колишнього Каховського водосховища
Тополина хода. Що знайшли науковці в північній частині колишнього Каховського водосховища
Зеленський: Росія намагається зірвати Глобальний саміт миру, погрожуючи країнам блокадою
Зеленський: Росія намагається зірвати Глобальний саміт миру, погрожуючи країнам блокадою
ГоловнаСуспільствоЖиття

Влада Києва не погодила проведення Маршу Рівності в метро і просить організаторів обрати іншу локацію

Влада Києва не погодила проведення Маршу Рівності в метро і просить організаторів обрати іншу локацію
Архівне фото
Фото: Макс Требухов

Столична влада не погоджувала проведення Маршу Рівності в Київському метрополітені. Із міркувань безпеки організаторів просять обрати іншу локацію.

Про це повідомила Київська міська державна адміністрація.

У КМДА також спростували повідомлення, що поширюють деякі Telegram-канали, про нібито зупинку руху метро на час проведення Маршу Рівності та виділення на його організацію коштів із міського бюджету.

"(Ці заяви, - ред.) абсолютно не відповідають дійсності і, очевидно, покликані збурити суспільство та дестабілізувати ситуацію в столиці. Ми розуміємо, що правозахисні та інформаційно-роз’яснювальні заходи, спрямовані на утвердження рівності, є важливими і в умовах воєнного стану. Однак Київський метрополітен – об’єкт подвійного призначення і частина критичної інфраструктури міста, це завжди території підвищеного ризику через обмеженість простору, графік руху поїздів і великий пасажиропотік. Ми не можемо наражати на небезпеку учасників заходу та пасажирів. Тому, аби уникнути можливих провокацій, не можемо дозволити проведення Маршу Рівності в метро", – пояснив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

У Департаменті молоді та спорту КМДА зауважили, що масові заходи під час дії воєнного стану в Україні можуть відбуватися лише за умови обов’язкового дотримання всіх вимог заходів безпеки, законодавства України у сфері цивільного захисту учасників заходу в умовах воєнного стану, вимог Правил благоустрою міста Києва.

У Департаменті рекомендують утриматися від проведення заходів, що передбачають скупчення значної кількості людей, та зазначають, що в разі проведення – відповідальність за дотримання всіх заходів безпеки покладається на організаторів.

  • Кілька днів тому громадська організація "КиївПрайд" повідомила "Детектору медіа", що 9 червня пройде Благодійний освітній фестиваль "КиївПрайд" в артцентрі "Closer". А 16 червня відбудеться Марш Рівності в київському метро.
  • Востаннє Марш Рівності в Києві проводили до повномасштабного вторгнення Росії, - у 2021 році. У ньому взяли участь  до 7 тисяч осіб.
  • Минулого року парад "КиївПрайд" замість столиці України приймало британське місто Ліверпуль.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies