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​Від початку доби на фронті відбулось 73 боєзіткнення. Найбільше - на Покровському та Куп’янському напрямках

Росіяни також обстрілюють зі своєї території Чернігівщину та Сумщину.

​Від початку доби на фронті відбулось 73 боєзіткнення. Найбільше - на Покровському та Куп’янському напрямках
Ілюстративне фото
Фото: Генштаб

Від початку доби на фронті російсько-української війни відбулося 73 бойових зіткнення. Найбільша інтенсивність російських окупантів на Покровському та Куп’янському напрямках. Наші захисники стають на заваді наступальним спробам російських окупантів та завдають їм втрат.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Російські загарбники продовжують завдавати артилерійських ударів зі своєї території по населеним пунктам Чернігівщини та Сумщини. Зокрема за сьогодні з прикордонних районів РФ били по українським населеним пунктам Павлівка, Середина Буда, Поківка, Ключи, Лісне та Кіндратівка.

На Куп’янському напрямку ворог збільшив активність та здійснив вже 11 атак на позиції українських захисників. Зокрема тривають три боєзіткнення в районах Стельмахівки, Берестового та Тернів.

На Сіверському напрямку ворог здійснив девʼять штурмових дій. Сім атак російських окупантів стримують наші підрозділи в районах Роздолівки та Івано-Дар'ївки. Також окупанти застосовують тут авіацію.

На Краматорському напрямку наразі тривають чотири боєзіткнення в районах населених пунктів Іванівське та Алебастрове. Одну атаку успішно відбито.

На Покровському напрямку активність ворога зберігається в районах Новоолександрівки Першої та Птичого. Наразі мова йде про 30 атакувальних дій окупантів на цьому напрямку з початку доби.

На Курахівському напрямку наші воїни стали на заваді дев’яти атакам противника. Ситуація контрольована.

На Придніпровському напрямку, поблизу Кринок українські захисники відбили іще одну атаку ворога. Загальна кількість боєзіткнень на напрямку зросла до трьох.

На решті напрямків обстановка суттєвих змін не зазнала.

"Наші війська контролюють ситуацію та виснажують ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення", - йдеться в повідомленні.

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