У Чернівецькій області лісничий та майстри незаконно “нарубали” лісу на 3,7 млн грн

У Чернівецькій області ДБР викрило посадовців, які організували незаконну рубку лісу на майже 3,7 млн грн, йдеться у пресрелізі правоохоронного органу.

Про підозру повідомили лісничому та двом майстрам лісу Берегометського лісомисливського господарства за фактом незаконної порубки деревини.

Посадовці підробляли документи щодо необхідності проведення санітарно-вибіркових рубок дерев, які були здоровими та не мали б бути зрубані. Також вони вказували у документах недостовірні відомості щодо стану та об’єму зрубаної деревини, аби штучно створити її надлишок.

Безпосередньою вирубкою лісу займалася приватна фірма рідної сестри лісничого. Він сам керував роботами начебто від її імені та укладав договори з лісгоспом.

За такою схемою зловмисникам вдалося протиправно зрубати, а згодом продати 206 дерев. Сума завданих державі збитків становить 3 млн 700 тис. грн.

“Фігуранти підозрюються у перевищенні службових повноважень, що спричинило тяжкі наслідки, за попередньою змовою групою осіб, службовому підробленні за попередньою змовою групою осіб та у незаконній порубці дерев у лісах, вчинених повторно, що спричинило тяжкі наслідки, за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 365, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 366, ч. 4 ст. 246 КК України)”, ‒ зазначили у ДБР.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.