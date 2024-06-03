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Китай відповів на ремарки Зеленського про саміт: “Пекін ніколи не роздмухував вогонь війни”

Відповідно до позиції Пекіна, “потрібно визнати всі зусилля” щодо підтримки мирних заходів у війні Росії проти України.

Китай відповів на ремарки Зеленського про саміт: “Пекін ніколи не роздмухував вогонь війни”
Речниця китайського МЗС Мао Нін
Фото: EPA/UPG

Китай ніколи не “роздмухував і не розпалював вогонь” російсько-української війни, заявила речниця китайського міністерства закордонних справ Мао Нін, пише The Guardian.

Вона додала, відповідаючи на запитання про мирний саміт у Швейцарії, що, відповідно до позиції Пекіна, “потрібно визнати всі зусилля” щодо підтримки мирних заходів у російсько-українській війні.

Мао переконує, що Китай надає великого значення своїм відносинам з Україною і залишається її найбільшим торговим партнером. За її словами, позиція КНР щодо мирної конференції є дуже “відкритою та прозорою”. 

“Ми віримо, що можемо отримати розуміння та підтримку всіх сторін”, ‒ додала речниця.

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Раніше Мао Нін говорила, що Глобальний саміт миру у Швейцарії не відповідає всім критеріям, які висуває Пекін для подібних майданчиків, зокрема йшлося про визнання з боку Росії. А відтак навряд чи Китай зможе взяти у ньому участь. 

Під час безпекової конференції у Сінгапурі президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія всіма способами намагається зірвати і послабити Саміт миру у Швейцарії, погрожуючи країнам блокадою. І в цьому Кремлю допомагають інші держави. 

“На жаль, Росія, використовуючи китайський вплив на регіон, використовуючи також китайських дипломатів, робить усе, щоб зірвати мирний саміт. Прикро, що така велика, незалежна, потужна країна, як Китай, є інструментом в руках Путіна”, ‒ цитує українського лідера The Guardian.

Президент також зазначив, що хоча Китай і Бразилія ініціюють альтернативний "саміт миру", лише Україна розуміє всі масштаби наслідків російської агресії.

  • 15-16 червня на швейцарському курорті Бюрґеншток неподалік міста Люцерн відбудеться дводенна конференція високого рівня, під час якої шукатимуть шляхи для досягнення миру в Україні.
  • До участі в першому саміті миру було запрошено низку країн з усіх континентів. Участь підтвердили вже 107 країн. Росію на захід не запросили.
  • Ідея першого саміту полягає в тому, аби Україна та інші учасники створили документ щодо справедливого закінчення миру, який потім передадуть до Росії – за аналогією з тим, як досягали зернової угоди.
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