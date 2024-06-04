Всього за добу росіяни 11 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 215 людей, у тому числі 30 дітей.

На Донеччині за добу внаслідок російських обстрілів 2 людини загинули, ще 2 отримали поранення, повідомляє очільник ОВА Вадим Філашкін.

Волноваський район. У Новоукраїнці Вугледарської громади пошкоджено будинок.

Покровський район. У Мар'їнській громаді пошкоджено будинок у Зоряному. У Курахівській громаді обстріляні Веселий Гай, Успенівка і Курахове. Під вогнем околиці Селидівської громади.

Краматорський район. У Лиманській громаді обстріляні околиці Тернів і Ямполівки. У Берестку Іллінівської громади пошкоджено 8 об'єктів. У селах Костянтинівської громади повторно пошкоджені приватні будинки. Зі Смерчів обстріляна Дружківка.

Бахмутський район. У Часовоярській громаді пошкоджені 16 приватних будинків, 2 багатоповерхівки ті інфраструктурний об'єкт.